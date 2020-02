La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 08/feb/2020 Breves: Fútbol

ESTA NOCHE JUEGA BOCA En la continuidad de la 19ª fecha de la Superliga, Boca Juniors (33 puntos) recibirá esta noche a Atlético Tucumán con la posibilidad de alcanzar en la cima a River Plate (36) en caso de ganar. El encuentro se disputará desde las 21.45 en La Bombonera, que ayer fue allanada en el marco de la investigación por los incidentes ocurridos en la pileta de la institución. También hoy juegan: Gimnasia de La Plata vs Patronato (17.35), Defensa y Justicia vs Colón (17.35), Banfield vs Rosario Central (19.40) y Newells vs Estudiantes de La Plata (19.40). NI BICHOS NI GRANATE Anoche comenzó la 19ª fecha de la Superliga con dos partidos. En el más atractivo, Argentinos y Lanús no se sacaron ventajas en La Paternal: terminaron 0-0 y no pudieron aprovechar la ocasión para arrimarse al líder River Plate (36 puntos). Lanús se mantiene 3º con 33, mientras el Bicho llegó ahora a 32 y está en 4º lugar. La jornada se había abierto en Mar del Plata, donde Aldosivi sufrió una dura derrota al caer 2-0 como local frente a Central Córdoba de Santiago del Estero. Así, mientras el Ferroviario tomó aire en los Promedios, el Tiburón (el campanense Nazareno Solís ingresó a los 15 del ST) se mantiene en zona de descenso directo. GALLARDO QUIERE ESTAR Con el alta médica tras la operación para extraerle dos cálculos renales, Marcelo Gallardo se retiró ayer de la clínica Los Arcos de Palermo y aseguró que, de no haber inconvenientes, dirigirá a River Plate ante Unión de Santa Fe, mañana domingo desde las 21.45 en el estadio 15 de abril. "Tengo que estar en reposo, pero no hay ninguna contraindicación. Si mañana (por hoy) me siento bien voy a estar en el entrenamiento. Son algunos cuidados normales durante algunos días, pero nada me impide estar. Solamente no puedo hacer actividad física", explicó el Muñeco a su salida del centro médico. PRIMERA B METRO En el inicio de la tercera fecha del Clausura, Defensores Unidos cortó su andar ganador al igualar 1-1 como local frente a Flandria. Igualmente, los de Zárate quedaron como únicos líderes con 7 puntos. En el otro partido disputado ayer, UAI Urquiza superó 2-1 a Deportivo Armenio y llegó a 6. La programación continúa hoy con tres partidos: Comunicaciones vs Colegiales, Talleres (RE) vs San Telmo y Almirante Brown vs Sacachispas (todos desde las 17.00). PRIMERA C La cuarta fecha del Torneo Clausura arranca hoy con el duelo que sostendrán Deportivo Español y Real Pilar en el Bajo Flores. Los líderes del campeonato son Deportivo Merlo y Luján con 7 unidades. PRIMERA A FEMENINA En la reanudación del campeonato de la Primera A Femenina hoy se disputarán tres encuentros: UAI Urquiza vs Racing Club (9.00), Lanús vs Excursionistas (17.00) e Independiente vs Rosario Central (17.00). Boca Juniors (31 puntos) es el líder del certamen, seguido de UAI Urquiza (28), que tiene un partido menos. COPA ARGENTINA FEMENINA La AFA anunció la Copa Argentina Femenina, que en su primera edición contará con 32 equipos participantes: los ocho mejores de la Primera A, seis de la Primera B (certamen en el que Puerto Nuevo está en 7º lugar), dos de la Primera C más 16 conjunto de los campeonatos del interior del país.



