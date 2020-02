El Municipio trabaja en una ordenanza para prevenir ataques animales

"No hay perros asesinos, pero algunos son más peligrosos que otros" --Gonzalo Brutti Reglamentará en especial la tenencia de perros que por su fisionomía son potencialmente peligrosos. En una entrevista exclusiva con LAD, el director general de Control Ambiental, Bromatología y Zoonosis, Gonzalo Brutti, señaló que en casi todos los días del 2019 se registraron denuncias por mordeduras. El reciente feroz ataque de un perro en el barrio Héroes de Malvinas, que La Auténtica Defensa revelara días atrás, recordó la importancia de ejercer una tenencia responsable sobre las mascotas y la adopción de medidas tendientes a prevenir incidentes que pueden poner en riesgo la integridad física de cualquier vecino. Por eso, LAD entrevistó esta semana al director general de Control Ambiental, Bromatología y Zoonosis, el veterinario Gonzalo Brutti, para conocer cuál es el nivel de ataques registrado en Campana y las obligaciones que tienen los dueños de mascotas. En la charla, el funcionario señaló que las denuncias por mordedura -el tipo de herida más frecuente- tuvieron una frecuencia casi diaria a lo largo del 2019. Además, reveló que el Municipio trabaja en una ordenanza para reglamentar la tenencia responsable, en particular de perros potencialmente peligrosos por su fisionomía. "No hay animales asesinos, pero si que pueden generar heridas potencialmente graves o mortales, y es lo que hay que prevenir", explicó. ¿Cómo es la situación en Campana respecto a los ataques animales? No hay muchos animales que puedan ser potencialmente peligrosos además de los perros, por suerte. Pero la situación con esta clase de animales no es la ideal, debería mejorar muchísimo. En esta gestión se empezaron a tomar medidas, puntualmente con el tema de las castraciones, que ayudan mucho a bajar la densidad de animales en la vía pública. Lo que vamos a tratar de implementar en estos próximos cuatro años es una ordenanza de tenencia responsable que obligue a la gente a tomar determinadas medidas con sus animales domésticos potencialmente peligrosos. Hoy en día existe la Ley Provincial 14.107 y la idea es acoplarse. Hay determinadas características de animal -la forma del cuerpo, de la cabeza, la musculatura de la mandíbula y los dientes- que pueden generar una lesión grave o mortal. Esa gama de animales debe ser manipulado de forma particular: por ejemplo, cuando se saca a pasear, tiene que ser con una correa determinada y con bozal. La ordenanza también abarcaría otras responsabilidades para tratar de que la gente sea más responsable con su mascota. En definitiva, es promover una mayor educación y un cambio cultural, que vamos a acompañar con grupos que se dediquen a hacer charlas de concientización sobre tenencia responsable de animales y la forma de tratarlos. Adoptar un perro no es comprarte una bicicleta, es adoptar a un animal que vive y que tiene sentimientos, entonces hay que tener en cuenta diversos aspectos. ¿No hay ninguna ordenanza sobre tenencia responsable todavía? No. Hay otro tipo de ordenanzas que regulan temas relacionados, pero son viejas y obsoletas. Esta nueva reglamentación la estamos trabajando con las concejales Karina Sala y Romina Buzzini y trataremos que sea presentada la primera sesión del año legislativo para ser aprobada lo antes posible. No va a haber un cambio de un día para otro, pero la ordenanza va a ayudar, igual que las acciones educativas. El Estado tiene que estar para ordenar u acompañar, pero el cambio lo vamos a producir los vecinos. Si tu perro muerde a otro, es tu responsabilidad. El perro no tiene la culpa y la víctima, tampoco. ¿Cuál fue el nivel de denuncia por mordeduras en el 2019? Continuo. Tenemos entre 20 y 30 mordeduras por mes. Hay muchos perros sueltos y en su mayoría no se trata de mordeduras de gravedad, pero en definitiva es un tipo de herida que puede llegar a contagiar rabia y demanda la realización del control protocolar. No hay casos de rabia continuamente, no hay faltantes de vacunas y no es que ante todas las mordeduras hay que vacunar, pero hay que tomar las medidas oportunas. ¿Las denuncias hay que hacerlas en el área del Zoonosis o se pueden realizar en el centro médico en el que uno se atienda? No, hay que hacerla en el área de Zoonosis. Cuando uno se atiende por mordedura en el Hospital Municipal San José o en cualquier clínica de Campana, se confecciona una planilla de atención. Con ese documento, uno debe ir hasta el centro de Zoonosis para radicar la denuncia. Eso nos permite a nosotros tener los datos reales del animal y poder ir a controlarlo. En caso de que el animal presente síntomas de rabia o no se lo encuentre, solicitamos la vacuna humana a Provincia, que la manda al lugar donde la persona se atendió. No ha faltado gente que vino a querer vacunarse en Zoonosis. Nosotros somos veterinarios, no aplicamos vacunas a humanos. ¿En qué consiste el protocolo antirrábico? En una visita y observación del animal cada dos días a lo largo de diez, porque es el período en el que puede contagiar el virus aun si todavía no presentó síntomas. La observación no lleva más de cinco minutos y en lo posible se hace en presencia de los dueños, a menos que el animal se tenga que secuestrar. Si presenta síntomas nerviosos y hay sospecha que son compatibles con rabia, ese animal debe ser sacrificado y enviado a análisis del sistema nerviosos. Se pueden tomar otras medidas, pero son más complejas. En cualquiera de los casos se debe iniciar el tratamiento de vacunación en la víctima. Teniendo en cuenta los ataques registrados, ¿se puede hablar de que hay razas más peligrosas que otras? Una de las características para hablar de peligrosidad es el tamaño. Siempre pensé que un chihuahua es más "malo" que un pitbull. Y si bien te puede morder y te puede transmitir rabia, por su mandíbula y dientes no implica un tipo de herida potencialmente grave o mortal. Después hay otras características físicas, más allá de que sea grande o chico: puntualmente, la anatomía de la cabeza y la mandíbula. Hay razas que tienen músculos masticadores muy potentes y sólidos que, al generar la mordida, pueden partir cualquier hueso, y es muy difícil a la vez poder abrirles la boca en caso de una mordida. Hay determinadas razas de perros que fueron desarrolladas para tareas específicas, práctica que, por otra parte, sería deseable terminar. No hay animales asesinos, pero si que pueden generar heridas potencialmente graves, y es lo que hay que prevenir. El pitbull no es un animal agresivo, de hecho si lo fuera no tendríamos la cantidad que hay ahora, porque habría mucha gente lesionada. ¿Dónde recomendás recibir atención médica en caso de un ataque? En cualquier centro de salud. Sí recomiendo que, como en cualquier patología, la víctima se interiorice sobre qué medidas se deben tomar, que se limpie y desinfecte la herida, porque un animal puede tener muchos y diversos patógenos en la boca. Y, en el cien por ciento de los casos, que se haga la denuncia en el centro de Zoonosis para que podamos hacer el control del animal agresor.

El Director General de Zoonosis, Gonzalo Brutti, adelantó que trabaja en una ordenanza que reglamentará la tenencia de perros que, por su fisionomía, son potencialmente peligrosos.





Esta semana en Mendoza un pitbull le desfiguró la cara a su dueña. Brutti remarca que la agresividad no va atada a la raza, pero que por su fisionomía hay animales potencialmente más peligrosos que otros.



El Municipio trabaja en una ordenanza para prevenir ataques animales

