Vecinos del barrio Dálmine Viejo pidieron mayor seguridad

Mantuvieron una reunión con funcionarios del área de seguridad municipal. "Estamos muy bien informados gracias a la plataforma, a la Mesa de Enlace y a Alerta Campana", destacó el secretario Milano, quien confirmó refuerzos policiales para la zona. Vecinos del barrio Dálmine viejo mantuvieron ayer una reunión con funcionarios del área de seguridad municipal con la intención de movilizar acciones preventivas ante los sucesivos robos que sufrieron en los últimos meses. La delegación oficial estuvo encabezada por el secretario de Seguridad y Prevención Ciudadana, Abel Milano, quien escuchó diversos casos expuestos por los habitantes de la zona y repasó las medidas adoptadas por el Municipio, que incluyen refuerzos policiales. En las instalaciones de la capilla Santa Bárbara, al amparo decenas de imágenes religiosas, los vecinos se esforzaron por renovar su fe en el Municipio y la Policía, castigada por los delitos, en su mayoría escruches, que se han multiplicado. De hecho, durante el encuentro de este sábado se revivieron varios casos y hasta se compartieron sospechas de "inteligencia" criminal desplegada en el barrio. "Me quiero ir del barrio", llegó a confesar una vecina, con miedo de que la próxima vez los delincuentes le hagan algo todavía peor a ella o su familia. Milano aclaró que lo que se vive en el barrio Dálmine viejo no es una ola delictiva sino "lo mismo que en el resto del país", donde señaló que los delitos de escruches han tenido "una progresión desde el mes de agosto". Además, sostuvo que la mayoría están protagonizados por menores, ágiles a la hora de trepar muros y saltar por los techos, y difíciles de controlar por la Justicia. Es que, según el funcionario, en 2019 se registraron 122 detenciones de menores por delito, protagonizadas por jóvenes que en algunos casos reincidieron hasta nueve veces. Es decir, que en la gran mayoría de los casos ninguno quedó detenido. Pero los vecinos del barrio Dálmine no quedaron conformes con este argumento: un vecino habló de "profesionales del delito" detrás de los desvalijamientos de viviendas registrados en los últimos meses. Por eso indagaron por las medidas concretas que el Municipio está tomando y que los funcionarios del área de seguridad detallaron: el refuerzo en el patrullaje del barrio por parte de Caballería de la Policía Bonaerense y efectivos de la Policía Local especialmente desplegados, que se suman a la labor ya realizada por el Comando Patrulla asignado a la cuadrícula. También se confirmó que la garita que la Policía había instalado en la rotonda de los lingotes volverá una vez que concluya el Operativo Sol. En paralelo, Milano destacó la reciente colocación de una nueva cámara de videovigilancia en Mitre y Santa María de Oro. E instó a los vecinos a usar la tecnología de la aplicación Alerta Campana para solicitar presencia policial. "Úsennos, usen Alerta Campana si ven un auto que no conocen o una movida extraña", expresó Milano. En diálogo con La Auténtica Defensa, el secretario de Seguridad dijo que se encontró con el tipo de reclamos "natural" de estos encuentros y remarcó que el Municipio está "muy bien informado gracias a la plataforma de seguridad, a la Mesa de Enlace y a Alerta Campana, que es nuestra principal herramienta de recepción de información de lo que pasa en la ciudad y que permite para cada región y situación particular diseñar herramientas y reorganizar la distribución de los recursos". "Cuando tenemos un robo en un barrio como este, donde hasta ahora las reuniones que tuvimos habían sido solamente por ruidos molestos o circulación de motos, los vecinos se ponen muy alertas, miran mucho y todos tienen su hipótesis. Pero es natural que esto suceda y quiero remarcar que desde que empezaron los delitos, los vecinos han notado que el recurso policial ha aumentado", afirmó Milano.

El encuentro se desarrolló en las instalaciones de la capilla Santa Bárbara





El barrio D{almine Viejo se ha visto afectado en las últimas semanas por casos de escruche.



Vecinos del barrio Dálmine Viejo pidieron mayor seguridad

