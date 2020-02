La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 09/feb/2020 Accidente de moto y auto en barrio Lubo







Fue ayer por la tarde, en Namuncurá y La Rioja. Lesiones menores. Un joven de alrededor de 20 años transitaba con su moto Honda de 110 centrímetros cúbicos de cilindrada cuando en la intersección con La Rioja colisionó con un Ford Focus en la parte la lateral derecha a la altura de tanque de la boca del tanque de nafta. El impacto no fue de gravedad, pero suficiente para que perdiera estabilidad y cayera al suelo, sufriendo laceraciones varias y un golpe en la cabeza. Fue asistido en el lugar por un móvil del SAME (#107) a cargo de la Dra. Nobero e intervino personal del Comando Patrulla Campana (#911) afectado a la zona 5.

El joven accidentado fue asistido en el lugar por la Dra. Nobero del SAME.



Accidente de moto y auto en barrio Lubo

