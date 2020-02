GANÓ ATLAS En el otro encuentro del Clausura de la Primera D que se disputó ayer, Atlas venció 1-0 como local a Centro Español. En tanto, hoy domingo se enfrentarán Liniers vs Muñiz y Argentino de Rosario vs Defensores de Cambaceres (ambos desde las 17.00). Esta primera fecha se completa con Central Ballester vs Sportivo Barracas (lunes 17.00), Lugano vs Claypole (martes 17.00) y Yupanqui vs Juventud Unida (miércoles 17.00). Perdió 1-0 como local frente a Deportivo Paraguayo. El juego se definió en los minutos finales, tras la roja a Sandro Areco. En el inicio del Torneo Clausura de la Primera D, Puerto Nuevo volvió a mostrar la misma irregularidad que en el Apertura y sufrió ayer un duro revés como local al perder 1-0 frente a Deportivo Paraguayo. Después de las cinco semanas de preparación para esta presentación, el Auriazul no logró encontrar el rendimiento deseado y terminó cayendo ante un rival que lució mejor ensamblado y que, cuando el partido se encaminaba al empate, aprovechó la expulsión de Sandro Areco (doble amonestación) para llegar a la victoria. Para este encuentro, el DT Martín Correa presentó un esquema 4-2-3-1, con Palacios y Redondo jugando en el círculo central; con Moreno y Huarte desdoblándose por las bandas; con Campana suelto como enlace; y con el camerunés Noumbi Nkontchau como hombre más adelantado. Sin embargo, no pudo adueñarse del balón para aprovechar la velocidad de Moreno o la potencia del africano, quien quedó prácticamente aislado y no logró entrar en juego. Encima, le costó encontrar marcas para presionar la salida prolija que ensayó el elenco Guaraní, que generaba juego desde el triángulo que formaban Mansilla, Jurchensen y Ferrario por el centro. Desde allí, los ataques visitantes se decantaban hacia la izquierda, a donde se volcaba Gauna para juntarse con Rojas, quien aprovechó las dudas de Areco y Rodríguez para disponer de las dos mejores situaciones del primer tiempo. En la primera de ellas, el 11 de Paraguayo metió un buscapié que casi termina en gol en contra; y en la segunda, tras una pelota cruzada, quedó de frente a Díaz Peyrous, quien le achicó los espacios y le terminó tapando la definición. Del lado Portuario, poco para destacar. Una individual de Campana, que enganchó desde la derecha hasta el centro para sacar un remate que Ratalín contuvo con firmeza. Y una acción en la que Redondo asistió a Moreno dentro de área y en la que todo el estadio reclamó penal después que Enzo se enganchar con el marcador central Víctor López. Sin embargo, Marcos Recalde no compró (pareció que el delantero provocó el contacto). El árbitro quedó en el centro de la escena después de esa jugada, aunque su rol más polémico estuvo en la facilidad que mostró para amonestar a jugadores locales por cuestiones menores. Una situación que terminaría siendo determinante en el desarrollo del encuentro. En el inicio del segundo tiempo, Puerto Nuevo mejoró, sobre todo su postura. Encima, Paraguayo estuvo más impreciso. Así, las mejores aproximaciones del complemento fueron del Auriazul. A los 5, Redondo no pudo conectar de lleno una buena pelota parada que ejecutó Campana. Y el 10 también tuvo su chance: tras un control largo de Noumbi probó de media vuelta, pero también le entró mordido al balón. En ese contexto, Correa se la jugó por el "Pampa" Sosa para ubicarlo junto a Noumbi y tener mayor presencia en el área rival (salió Redondo). Sin embargo, pocos minutos después, Areco vio la segunda amarilla por una mano intencional (la primera había sido por forcejeos en una pelota parada a favor) y, de allí en adelante, el visitante volvió a tomar las riendas del juego. Correa rearmó la defensa con el ingreso de Iván Torres (pasó Rodríguez de central), pero no le sirvió: su equipo ya estaba muy retrasado y tomando mal las marcas. A los 37, Olmedo recibió solo en la puerta del área y exigió a Díaz Peyrous. Y un minuto después, Del Puerto se desmarcó a espaldas de Palacios y Colombano y luego filtró una sutil asistencia para que Olmedo defina mano a mano con Díaz Peyrous. El gol fue un golpe para Puerto Nuevo. Del mismo modo que esta derrota como local en la primera fecha será difícil de asimilar. Pero le queda mucho camino por recorrer todavía y el próximo fin de semana tendrá revancha frente a Juventud Unida. SÍNTESIS DEL PARTIDO PUERTO NUEVO (0): Ignacio Díaz Peyrous; Nicolás Rodríguez, Sandro Areco, Lautaro Cuenos, Ezequiel Ramón; Santiago Palacios, Kevin Redondo; Enzo Moreno, Agustín Campana, Uriel Huarte; y Lionel Noumbi Nkontchau. DT: Martín Correa. SUPLENTES: Pablo Cardozo, Nahuel Gerez, Iván Torres, Eliseo Aguirre, Nicolás Colombano, Nazareno Gómez y Orlando Sosa. DEPORTIVO PARAGUAYO (1): Gabriel Ratalín; Matías Blanco, Gonzalo Molina, Víctor López, Matías Gal; Lucas Mansilla, Luis Jurchensen; Nery Olmedo, Sebastián Ferrario, Gonzalo Rojas; y Julio Gauna. DT: Fabián Cabello. SUPLENTES: Ignacio Cravero, Jorge Rosas Quinteros, Matías Aquino, Kevin Ruiz, Rodrigo Salazar, Joel Del Puerto y Ariel Romero. GOL: ST 38m Nery Olmedo (DP). CAMBIOS: ST 10m Colombano x Huarte (PN), 18m Del Puerto x Rojas (DP), 25m Sosa x Redondo (PN), 35m Torres x Noumbi Nkontchau (PN), 40m Rosas Quinteros x Gal (DP) y 42m Salazar x Olmedo (DP). AMONESTADOS: Palacios, Cuenos, Noumbi Nkontchau y Ramón (PN); Gal y Blanco (DP). EXPULSADO: ST 31m Areco (PN), por doble amonestación. CANCHA: Puerto Nuevo. ÁRBITRO: Marcos Recalde.



KEVIN REDONDO INTENTA SUPERAR LA MARCA DE GOL (FOTO: ANDRÉS RAJOY RIVA).





EZEQUIEL RAMÓN NO TUVO MUCHAS OPORTUNIDADES PARA PROYECTARSE, PERO CUMPLIÓ EN DEFENSA (ANDRES RAJOY RIVA / PRENSA PUERTO NUEVO).



LA JUGADA QUE RECLAMÓ TODO PUERTO NUEVO, POR SUPUESTO PENAL DE LÓPEZ CONTRA MORENO EN EL FINAL DEL PRIMER TIEMPO (FOTO: ANDRES RAJOY RIVA / PRENSA PUERTO NUEVO).

#PuertoNuevo Cayó 1-0 como local ante Deportivo Paraguayo (gol de Nery Olmedo) en el inicio del Torneo Clausura. En el Auriazul fue expulsado Sandro Areco. pic.twitter.com/nan31BsZUT — Pablo Scoccia (@chuecosco) February 8, 2020

