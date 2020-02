EMPATARON CHACARITA Y ALL BOYS Ayer, en la continuidad de la 16ª fecha de la Zona B, se disputó un solo encuentro, dado que Defensores de Belgrano y Gimnasia de Mendoza fue postergado para hoy por problemas del elenco cuyano para llegar a la Ciudad de Buenos Aires. Y en ese único partido que se jugó ayer, All Boys y Chacarita igualaron 1-1, por lo que el elenco de Floresta sigue en el último puesto con 13 puntos (el Funebrero, en tanto, llegó a 17). Antes, el viernes, habían jugado: Quilmes 2-1 Tigre, Atlético de Rafaela 2-0 Brown (A) y Gimnasia (J) 0-1 Deportivo Riestra. En tanto, hoy lo harán: Defensores de Belgrano vs Gimnasia de Mendoza (17.00), San Martín de Tucumán vs Almagro (18.00) e Instituto vs Villa Dálmine (19.00). Y mañana: Santamarina vs Sarmiento (20.30). Por la Zona A, ayer, Estudiantes (BA) le ganó 3-2 a Mitre (SdE); Platense cayó 3-0 como local ante Ferro Carril Oeste; y Belgrano de Córdoba venció 1-0 a San Martín de San Juan como visitante. Antes, el viernes: Barracas Central 1-1 Guillermo Brown (PM) y Temperley 0-0 Estudiantes (RC). Hoy domingo completan: Deportivo Morón vs Nueva Chicago (17.05), Agropecuario vs Alvarado (19.00) e Independiente Rivadavia vs Atlanta (20.00). Desde las 19.00 enfrenta como visitante a Instituto en el comienzo de la segunda rueda del campeonato. El receso ha llegado a su fin y es hora que la pelota vuelva a rodar para Villa Dálmine, que este domingo desde las 19.00 horas estará enfrentando a Instituto de Córdoba como visitante por la primera fecha de la segunda rueda del campeonato de la Primera Nacional. Será el primer partido oficial del año para el Violeta, que buscará mejorar lo hecho en la primera rueda para tratar de mantenerse lejos de la pelea del descenso y cerca de la lucha por ingresar al Reducido por el segundo ascenso. Claro está: no le será un objetivo sencillo en este duro y reñido campeonato. Además, el plantel conducido por Lucas Bovaglio ha sufrido bajas significativas en este receso: ya no están, entre otros, los mediocampistas Matías Ballini (se sumó a Independiente Santa Fe de Colombia) y Facundo Affranchino (a Olmedo de Ecuador) y los atacantes Fabricio Brener (volvió a Belgrano de Córdoba) y Marcos Arturia (rotura de ligamentos cruzados). Tampoco siguen el arquero Juan Ignacio Dobboletta y los delanteros Manuel Pérez Grassi y Gastón Martiré. Encima en el inicio de la pretemporada, el atacante Matías Ramírez sufrió una fisura en el quinto metatarsiano y, posteriormente, en el amistoso frente a Deportivo Morón, el volante Saúl Nelle (quien había llegado para reemplazar a Ballini) padeció un esguince de rodilla del cual todavía se está rehabilitando. En contrapartida, además de Nelle, el equipo de nuestra ciudad también incorporó a Nicolás Femia (mediocampista por izquierda) y Fernando Brandán (media punta o delantero). Sin embargo, solo Femia estará hoy en Córdoba y comenzará en el banco de suplentes. Es que, de no mediar sorpresas, la formación de Villa Dálmine para enfrentar a Instituto sería con Juan Marcelo Ojeda; Nicolás Sansotre, Alejandro Maciel, Juan Ignacio Alvacete o Gastón Martínez, Nahuel Banegas; Lucas Cuevas, Federico Recalde, Nicolás Del Priore; Brian Orosco; Alan Picazzo y Catriel Sánchez. Mientras que la nómina de convocados se completa con Juan Pablo Lungarzo, Santiago Moyano, Crisitan Carrizo, Nicolás Femia, Álvaro Veliez y Germán Lesman. En esta alineación se destacan la duda entre Alvacete o Martínez (sufrió dos expulsiones consecutivas en sus últimos partidos) como segundo marcador central; la titularidad de Recalde ante la lesión de Nelle y las partidas de Ballini y Affranchino; la confianza para Cuevas y Del Priore, quienes relegan a Femia, pero también a David Gallardo y Denis Brizuela; y el regreso de Sánchez, tras la lesión que lo marginó de las últimas fechas de la primera rueda, postergando a Lesman. Por su parte, Instituto también arranca esta segunda rueda con la intención de meterse en la pelea por llegar al Reducido. Cuenta con dos puntos más que Villa Dálmine (20 contra 18) y hoy está a cinco de Deportivo Riestra, que ocupa el 4º puesto. En este receso, el plantel que dirige César Zabala no ha sufrido bajas, pero tampoco ha sumado incorporaciones. Y para esta reanudación del campeonato, el DT apostaría nuevamente al 4-3-3 y tendría una sola variante respecto a la última presentación del año pasado: ingresará Francisco Apaolaza en reemplazo de Germán Estigarribia. Así formaría con Germán Salort; Franco Flores, Facundo Agüero, Facundo Erpen, Emiliano Endrizzi; Ignacio Antonio, Juan Ignacio Sills; Damián Arce; Mateo Bajamich, Francisco Apaolaza y Facundo Silva. El encuentro, correspondiente a la 16ª fecha de la Zona B de la Primera Nacional, comenzará a las 19.00 horas y se disputará en el estadio Juan Domingo Perón de Alta Córdoba, bajo el arbitraje de Pablo Giménez, quien estará acompañado de los asistentes Matías Beares y Javier Mihura y del cuarto árbitro Pablo Núñez.

CATRIEL SÁNCHEZ VOLVERÁ A LA TITULARIDAD TRAS LA LESIÓN QUE LO MARGINÓ DE LAS ÚLTIMAS FECHAS DE LA PRIMERA RUEDA. CUEVAS: "ESTAMOS ILUSIONADOS" Al igual que en 2019, el mediocampista Lucas Cuevas arrancará el año como titular en Villa Dálmine. Aquel verano aprovechó la partida de Federico Jourdan a Paraguay; pero, en esta oportunidad, después de no contar con chances en las primeras fechas del campeonato, una vez que entró en la formación (en la victoria 2-1 ante Quilmes como visitante) se ganó su lugar y se mantuvo entre los 11. "En lo personal estoy contento, espero seguir aportando al equipo y consolidarme en el lugar que me he ganado", le contó a LAD antes de partir rumbo a Córdoba. "Se nos fueron algunos jugadores, pero los que llegaron son grandes jugadores también. El grupo está bien y nos preparamos bien. Hicimos una gran pretemporada y ahora estamos ilusionados para este reinicio del campeonato. Esperemos arrancar con el pie derecho", agregó el mediocampista surgido de Huracán. Con respecto al partido de hoy, Cuevas señaló: "A Instituto lo conocemos y sabemos cómo juega. Tenemos que estar concentrados al cien por ciento durante todo el partido. Queremos traernos los tres puntos, porque los necesitamos". EL HISTORIAL Por Gustavo Belsué ENCUENTRO Nº 15. En 14 partidos se registraron 4 triunfos Violetas, 4 empates y 6 victorias para Instituto. Villa Dálmine marcó 14 goles, mientras Instituto convirtió 16. COMO LOCAL VILLA DALMINE. Jugaron 8 veces: Villa Dálmine ganó 4 partidos (10 goles), Instituto triunfó 3 veces (8 goles) y empataron una vez. COMO LOCAL INSTITUTO. Jugaron 6 veces: 3 victorias del equipo de la Docta (8 goles) y 3 empates. Villa Dálmine no ganó en Córdoba (4 goles). EL RESULTADO DE LA PRIMERA RUEDA. El sábado 17 de agosto, en el inicio de la temporada, Villa Dálmine se impuso 2-0 con goles de Catriel Sánchez y Marcos Arturia. Arbitraje de Yael Falcón Pérez. EL ULTIMO ENCUENTRO VISITANTE. El viernes 2 de febrero de 2018, por la 13ª fecha de la Primera B Nacional 2017/18, igualaron 1-1. Ramiro López abrió la cuenta para el Violeta y Ezequiel Bonacorso empató para La Gloria. APOSTILLAS: Villa Dálmine lleva 3 partidos sin perder frente a Instituto, con dos victorias y un empate. La última derrota se remonta al domingo 23 de abril de 2017, por la 29ª fecha de la Primera B Nacional 2016/17: Instituto se impuso 3-1 en Campana con tantos de Esteban Orfano y Guido Mainero (2). EL PARTIDO EN EL RECUERDO:EL EMPATE VISITANTE DE 2016 Fue el martes 1º noviembre de 2016, por la 6ª fecha de la Primera B Nacional 2016/17. Fue empate 1-1 y la síntesis del encuentro fue la siguiente: INSTITUTO (1): Matías Garavano; Gastón Yabale, Facundo Agüero, Pablo De Miranda, Jesús Endrizzi; Diego Medina, Fabio Vázquez, Ignacio Antonio, Diego Tonetto; Leandro Vella y Diego Jara. DT: Iván Delfino. SUPLENTES: Brian Olivera, Ramiro González, Juan Alvacete, Matías Nizzo, Paulo Rosales, Esteban Orfano y Pablo Magnín. VILLA DÁLMINE (1): Carlos Kletnicki; Juan Alsina, Ariel Coronel, Rubén Zamponi, Luciano Recalde; Lucas Favalli, Federico Recalde, Diego Núñez, Lautaro Formica; Mauricio Alonso y Ezequiel Cérica. DT: Walter Marchesi. SUPLENTES: Fernando Otarola, Ángel Alonso, Horacio Falcón, Fabrizio Palma, Jonathan Figueira, Leonardo Carboni y Juan Manuel Mazzocchi. GOLES: ST 13m Pablo Magnín (I) y 14m Lucas Favalli (VD). CAMBIOS: PT 18m Magnín x Jara (I) y 42m Falcón x Núñez (VD). ST 9m Rosales x Vázquez (I), 17m A. Alonso x Coronel (VD), 28m Carboni x Cérica (VD) y 31m González x Vella (I). EXPULSADO: ST 30m Pablo De Miranda (I) por doble amarilla. CANCHA: Instituto. ÁRBITRO: Guillermo González.

Primera Nacional:

Villa Dálmine vuelve al ruedo en Córdoba

