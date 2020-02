“Cuidemos a Nuestros Jóvenes" tuvo su primera reunión

Fue el jueves por la tarde, en el Club Ciudad de Campana. La presentación la realizaron los organizadores Marco Lavié y Anabela Moreira. También habló María Pía del Castillo, de la Fundación Padres. Esa misma mañana se había registrado una pelea a la salida de una fiesta organizada en un boliche de Av. Mitre y Moreno. Bajo la consigna "Cuidemos a nuestros jóvenes" cerca de 50 vecinos se reunieron espontáneamente este jueves por la tarde en el club Ciudad de Campana para abordar la problemática de la adolescencia y la nocturnidad en nuestra ciudad. La intención de máxima es, con una mirada multidisciplinaria, poder redactar un proyecto de ordenanza para presentar a los ediles de Campana que sirva de herramienta y referencia para abordar la temática institucionalmente. Una de las organizadoras de la reunión, Anabela Moreira, propuso su mirada que pasa por la contención emocional, acompañamiento, prevención y trabajo de los chicos con los padres articulando con las escuelas y los clubes; revisar lo que se maneja a nivel municipal y aportar una mirada integradora. En ese sentido, comentó que hay escuelas en la ciudad que tienen su propio programa, otras no tienen nada institucionalizado al respecto. María Pia del Castillo, de la Fundación Padres comentó la experiencia que la ONG tiene en todo el país, y manifestó junto a su esposo, la falta de interés de la mayoría de los gobiernos para aplicar reglamentaciones, leyes o programas para acompañar y contener a los jóvenes. Por su parte, Marcos Lavié, explicó que su visión inicial pasa por llegar delinear una propuesta de lo que él llama "un protocolo de nocturnidad": definir funciones, responsabilidad de funcionarios públicos, rever los requerimientos para las habilitaciones de cualquier local nocturno, eventos, mega eventos, responsabilidades de los bolicheros, la policía, personal de seguridad privada. "Creo que falta claridad en comunicar cuál es la responsabilidad de cada uno teniendo en cuenta las leyes vigentes y además hay una oportunidad de mejora identificando las zonas grises". En la oportunidad también relató su experienca la hija de Marcos, quien fuera protagonista de la pelea en la que ella y su novio fueron agredidos por una patota a la salida de la Fiesta de Navidad organizada en diciembre último en el estadio de Villa Dalmine. En las imágenes viralizadas en las redes sociales, podía verse un grupo de jóvenes atacando al novio de la joven, quien cae al suelo y le pegan al menos una patada en la cabeza. Los golpes fueron tales, que el joven terminó primero en el Hospital Municipal, donde le dieron el alta. Pero luego de unas horas volvió a ser internado en la clínica Delta, alrededor de las 17 del mismo día, con un cuadro de mareos, vómitos y convulsiones. Ese episodio que fue judicializado. Lo singular del caso es que el mismo día de la reunión, pero a primera hora de la mañana, una joven denunció por las redes sociales un ataque de características similares al que terminó con la vida de Fernando Báez Sosa, asesinado por un grupo de jóvenes zarateños a la salida de un boliche de Villa Gesell. El hecho ocurrió este jueves por la mañana en las inmediaciones de un local bailable de Mitre y Moreno. A través de Twitter, Micaela Fernández (@Mica_VFernandez), quien sería vecina de Zárate, aseguró que su hermano fue golpeado estando en el suelo por un grupo de personas. Difundió el suceso y solicitó de manera pública identificar a los presuntos responsables de la agresión, adjuntando una imagen de la supuesta escena. "Hoy a la salida de un boliche de Campana mi hermano estaba parado viendo varias peleas que estaban ocurriendo en el lugar cuando es agredido primero verbalmente por este energúmeno", relató la joven, señalando en la imagen al presunto autor principal del ataque. Consultadas las fuentes policiales, aseguraron que no existía hasta el viernes ninguna denuncia formal al respecto. "Es evidente - que tenemos que hacer algo como sociedad. Espero que más gente se sume a ‘Cuidemos a nuestros hijos’. Por lo pronto, yo esta semana me junto con el Sindicato Único de Trabajadores de Control de Admisión y Permanencia de la República Argentina para seguir reuniendo información", concluyó Marcos Lavié.

La primera reunión de “Cuidemos a nuestros jóvenes", en el club Ciudad de Campana. “Es evidente que tenemos que hacer algo como sociedad", señaló Marcos Lavié.



“Cuidemos a Nuestros Jóvenes" tuvo su primera reunión

