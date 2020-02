Buscan la ratificación del Convenio 190 de la OIT

P U B L I C



Trata sobre violencia y acoso laboral, y tiene que ser ratificada por el Congreso de la Nación. "Este convenio comenzará a saldar una deuda pendiente con la clase trabajadora para abordar y erradicar la violencia en el mundo del trabajo", señaló la Diputada Provincial Soledad Alonso. A mediados del año pasado, representantes de gobiernos, sindicatos y empresas de 187 países aprobaron el Convenio 190 y la Recomendación 206 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Así, con 439 votos a favor, 7 en contra y 30 abstenciones, la OIT logró acordar un nuevo convenio con su recomendación, enfocados en la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Se trata del primer instrumento normativo sobre violencia y acoso laboral en el trabajo generado desde la OIT, y prevé razones de género, el daño físico, psicológico, sexual o económico tanto para el sector público como privado, de la economía tanto formal como informal, en zonas urbanas y rurales. "Lo singular del caso es que este tema tomó gravitación por el impulso de los movimientos de mujeres alrededor del mundo y en particular en la Argentina con el movimiento Ni Una Menos", recordó la diputada provincial de nuestra ciudad, Soledad Alonso. Alonso participó la semana pasada de una reunión organizada en el anexo del Congreso de la Nación, que congregó a integrantes de la Red Intersindical contra la violencia laboral junto a Diputados Nacionales del movimiento obrero, con la finalidad de emitir un documento de apoyo explícito al convenio para facilitar y propiciar su pronta ratificación legislativa. "Antes que diputada, primero soy mujer, sindicalista, y madre de una niña, por lo que este tema me toca muy de cerca y lo milito desde siempre. Parece mentira que en pleno Siglo XXI tengamos que ocuparnos de estos temas. Por eso, el convenio de la OIT no es menor y viene a saldar una deuda pendiente con la clase trabajadora para abordar y erradicar la violencia en el trabajo a escala global y claro está, en la Argentina. El Convenio es un tratado internacional vinculante, que genera obligaciones para los Estados que lo ratifiquen y la Recomendación es un documento que proporciona orientación para su implementación. Lo que se busca es prevenir, atender y denunciar la violencia en el trabajo en general, tema que las mujeres sufren en particular y le otorga visibilidad pública al tema de la igualdad de género lo que, además, está en consonancia con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas", señaló Alonso.

"El Convenio es un tratado internacional vinculante, que genera obligaciones para los Estados que lo ratifiquen", señaló Alonso luego de la reunión en el Anexo del Congreso de la Nación.





La reunión congregó a integrantes de la Red Intersindical contra la violencia laboral y a Diputados Nacionales de extracción obrera.



