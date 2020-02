La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 09/feb/2020 Opinión:

El viaje

Por Mara Pedrazzoli













Mara Pedrazzoli

Con fuerte respaldo de líderes europeos conversará el peronismo con el FMI. Se esperan inversiones, mejorar los lazos. Las negociaciones con los fondos Fidelity y Templeton marcaron el tino de los canjes en provincia y nación. El viaje de presidente fue exitoso ya que logró el apoyo de tres países potencia para el proceso de reestructuración de la deuda con el FMI. Alemania, Francia y España respaldaron oficialmente a la Argentina del FdT. En paralelo, el ministro de Economía, Martín Guzmán, se reunió en el Vaticano con la directora gerente del Fondo, Kristalina Georgieva. Ambos disertaron en un seminario, donde sobresalieron las palabras del Papa que en su máximo recorte fueron: "no se puede pretender que las deudas contraídas sean pagadas con sacrificios insoportables". Los especialistas destacan el apoyo de Merkel El viernes 31 Fernández había iniciado su gira por Europa entrevistándose con Francisco, a quien solicitó recibiera al ex presidente de Brasil Lula Da Silva. La aceptación del Sumo Pontífice desató la ira del presidente Bolsonaro: dijo que temía por nuestra Argentina socialista. También la bienvenida de Macron lo enojó, habiéndose enfrentado ambos presidentes por los incendios amazónicos en agosto de 2019. Otro telonero en la semana que pasó fue el presidente Donald Trump inaugurando las sesiones ordinarias del Congreso. El saludo que le propició su "invitado de honor" desde la platea fue casi militar. Un Juan Guaidó entumesido mostrando los cinco dedos de su mano. En su discurso, Trump, no mencionó una sola palabra referida al proceso de destitución por abuso de poder e incumplimiento legal levantado en su contra, del cual sería absuelto al día siguiente. Habló de una economía "rugiente". Vaticinó el fin de la tiranía, en Venezuela. Y desairó a representantes del partido demócrata presentes en la sala. Su discurso mantuvo un tono electoral. Es mejor contar con el apoyo de Europa y solo un visto bueno de Estados Unidos dada la actual coyuntura. "Dígale al Presidente Fernández que puede contar con este presidente" dijo Trump al canciller Jorge Arguello en el acto protocolar de su asunción en la Casa Blanca. "Le dije que estábamos haciendo un esfuerzo para tener el mismo resultado que se observa en Estados Unidos sobre el crecimiento de la economía y los niveles de alto empleo", sostuvo Arguello. El tema de la deuda externo no fue el único en la agenda presidencial abordada en el viejo continente, hubo acuerdos por inversiones. Sin dudas necesarias para "poner a Argentina de pie". El Grupo Volkswagen confirmó que realizarán inversiones por USD 800 millones en las plantas de Buenos Aires y Córdoba. También hubo encuentros con representantes de las alemanas Bayer y Siemmens. La empresa francesa Eramet invertirá en proyectos mineros de litio en Argentina. "Con Macri vivimos un 2001 por goteo" fue una de las mejores frases de Alberto en la gira, ante empresarios franceses. Fernández también visitó al reconocido economista heterodoxo Thomas Piketty en su estudio. Y evaluó importante nombrar a Ricardo Alfonsín como embajador argentino en España, además consiguió suspender el falsamente activado acuerdo UE-Mercosur. En materia local, otro paso en la artillería del reperfilamiento de la deuda en pesos ocurrió tras un fallido canje que ofreciera la Secretaría de Finanzas para los bonos AF20 que vencen el próximo jueves 13. La aceptación fue baja: de apenas el 10%. Influenciada, de acuerdo con algunos medios de prensa, por el ruido que generó la negociación que en paralelo desarrollaba la provincia de Buenos Aires con sus acreedores. El fondo Fidelity es el principal tenedor de los títulos bonaerenses y Templeton el mayor tenedor de los AF20, ninguno de ellos aceptó el canje. La resolución que dio Kicillof fue cancelar la deuda de los primeros USD 250 millones que vencían en enero y mandar a reestructurar los siguientes tramos. En tanto, la Nación renovará su oferta de bonos ligados a la inflación (indexados por CER), a la tasa de interés (Badlar más 100pb) y al dólar, el próximo lunes 10 de febrero, esperando una aceptación mayor. La operatoria busca evitar la cancelación por un total de $ 100.000 millones. El propio presidente Fernández en declaraciones tras su arribo de Europa mencionó que intentará evitar emitir billetes para pagar a acreedores.

Opinión:

El viaje

Por Mara Pedrazzoli

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar