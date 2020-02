"Quimio con pelo", entre todos podemos ayudar

Mariana Quinteros de Campana y Julieta Lavezzari de Zárate son las referentes del grupo "Quimio con Pelo" en la zona. La idea es crear cascos de gel para no perder el pelo durante el proceso de quimioterapia. Este martes 4 de febrero fue el Día Mundial contra el Cáncer y se difundió que la Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que, si la tendencia de casos registrados de cáncer continúa, en los próximos 20 años aumentarán 60% la incidencia. Con las campañas de difusión que ha realizado el Instituto Nacional de Cancerología ha podido detectar el 10% de los tumores en etapa curable. En tanto en el caso de los niños y adolescentes, la Organización Mundial de la Salud informó que al año se registran 300,000 casos anuales en todo el mundo. En el país existe el grupo "Quimio con Pelo", que inició Paula Estrada, una sanjuanina que vive en Buenos Aires y que trajo la técnica al país. Paula afrontó quimioterapia en EEUU con las máquinas refrigerantes y al llegar a Buenos Aires, debió afrontar otra vez el tratamiento pero esta vez se ingenió para crear los cascos de gel porque no llegaban las máquinas al país. A partir de Estrada, en el país se creó el grupo de "Quimio con Pelo" y se extiende la técnica en diferentes puntos, hoy existe en nuestra zona el grupo "Quimio con Pelo CZ". En Campana-Zarate, surge a raíz de Mariana Quinteros, quien recientemente terminó quimio por un linfoma y no pudo usar los cascos ya que los mismos se pueden utilizar solo para tumores sólidos (no así para linfomas y leucemia). Como resultado perdió todo su pelo, pero se interesó en que otras personas conozcan la eficacia de los cascos y que se difunda su existencia. "Muchas lo desconocen y quería que se sepa, que su utilización debe hacerse desde la primer quimioterapia, para evitar la caída total del pelo, y así afrontar de otra manera el tratamiento", comenta la joven en diálogo con La Auténtica Defensa. Mariana, se propuso armar Quimio con Pelo en la zona, compartió una nota de las chicas de Quimio con pelo Rosario a la que agregó "¿Quién me acompaña en esta iniciativa?" y automáticamente el grupo se formó con muchas chicas. Los cascos fríos, consisten primero en el armado del casco con geles Body Care para que cubra todo el cuero cabelludo, se congelan y se usan antes, durante (se deben cambiar cada media hora) y después de cada sesión de quimioterapia. "Lo que se hace con los cascos, es congelar el folículo piloso, por lo que no llegaría la medicación de la quimioterapia al folículo y evita así la caída del cabello", detalla. Los cascos no se venden. "Armamos una cadena solidaria, se prestan, los usas para tu quimio, los devolvés y los volvés a usar cuando te toca el nuevo ciclo, cuantos más cascos tengamos, más pacientes vamos a poder ayudar". Desde el grupo aclaran que siempre se debe consultar al oncólogo de cabecera, quien autorizará o no la utilización de los cascos. Los cascos hacen que no pierdas la totalidad del cabello, son muy efectivos, solo tenes que aguantarte el frío. COLABORACIÓN Si querés ayudar se necesitan Geles Body Care (tamaño 2007 y 2005), Cinta de embalar 3M, Heladeras como las que llevamos a la playa para transportar los cascos (ya que nunca tienen que perder el frío). Además las jóvenes están vendiendo un bono contribución con un valor de $100 para poder comprar geles para el armado de los cascos. Para más información comunicarse a través de la cuenta de Instagram: @quimioconpelocz o por teléfono con Mariana al (03489)-15541948 (referente Campana) / Julieta (03487) 657601 (referente Zárate).



"Quimio con pelo", entre todos podemos ayudar

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar