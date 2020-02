Alejandra Dip





El Humano es el camino espiritual, es el contacto con la sabiduría superior que nos ilumina la mente. Esta energía nos muestra las pruebas que debemos sortear en la vida para avanzar, para subir un escalón en la escalera espiritual. Es la libre elección, el libre albedrío. Kin 212 - Humano 4 está guiado por la Estrella. Día 3 Gama - Luna 8. La Estrella aporta su armonía para que podamos discernir, elegir libremente, sin condicionamientos. (La Estrella es un sello político al igual que la Semilla). El Humano es una energía de las más complejas del calendario porque representa la LIBERTAD ,el LIBRE ALBEDRÍO y llevar, está energía por el camino correcto, el camino espiritual, encontrar el justo camino de los cambios, no es tarea fácil. Elegir lo atinado cuando tenemos enfrente todo un abanico de posibilidades es una gran tarea y debemos estar a la altura. La Luna nos pide hacer limpieza emocional, y trabajar el perdón, el Humano nos pone todas las posibilidades en frente para que lo hagamos desde un lugar de elección, sabiendo que es una prueba que debemos pasar. Es el camino que debemos tomar para poder cumplir esta misión de estos 13 días. Hoy es un buen día para tomar el camino espiritual. Esta energía viene a advertirnos que no podemos seguir cargando con tantas sombras y pensamientos que no nos conducen a buen puerto. Nos da un empujoncito para que podamos aprender de los errores y salir de ellos, para evitar destruirnos. Día para hacer un corte abrupto en las tareas que venimos realizando, cambio de ciclo. Dejar fluir todas aquellas cosas que nos detienen o nos estancan en el camino de la evolución. Nos muestra que no todo tiene que ser con sacrificio y tenemos que soltarlo para que fluya. Día de alta voluntad y fuerza interna, y de volver a la fuente, al inicio de los días, volver al origen. Reencontrar el camino perdido. Limpieza y purificación mental, disolver enojos, odios y rencores aunque los creamos insignificantes. Buen día para el comercio, los negocios, y el intercambio, también para activar y proyectar. Este sello mal aspectado es autoritario, y estructurado OJO con esa energía negativizada!! Buen domingo para todos!! alejandradip.blogspot.com.ar // alejandradip@yahoo.com.ar

Calendario Maya - Año Mago 1:

Humano 4 - Energía del Domingo 09/02/2020 - Trecena de la Luna

Por Alejandra Dip

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar