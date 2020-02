La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 09/feb/2020 Opinión:

En el año 2016 escribí un artículo sobre La Casa de los Costa. Empecé mi comentario diciendo "Lo que vivimos con la Casa de los Costa fue la muestra de la mayor desidia respecto de nuestro patrimonio histórico. No lo planteo desde el lugar de la angustia romántica en el imaginario habitual de que todo pudiera haberse hecho. Su deterioro fue gradual y continuo y el desinterés público a través de las distintas administraciones fue absolutamente criticable. Tampoco la comunidad se movilizó en defensa de una edificación cuyo valor muchos ignoraban". En este mundo actual de cambios constantes, y una dinámica diferente, solo nos queda un recuerdo del patrimonio urbano a quienes lo vivimos, o lo incorporamos a nuestro acervo histórico cultural. No tengo en claro que formé hoy, parte de la memoria colectiva, ya que muchas generaciones no conocen la historia de Campana, y probablemente poco les importe. En todos los posgrados de Planeamiento, hay dos constantes que se repiten, la cuestión ambiental, y la preservación histórica, como rescate de la memoria colectiva de las ciudades, y como objeto del plan rector de las mismas. ¿Qué es lo que me motiva a volver sobre este tema? Esta semana un antiguo amigo, a quien respeto por su creatividad y trayectoria, me regaló una serie de antecedentes históricos, en un conjunto de textos ordenados, que, si bien tengo en algún archivo digital, sirvieron para recordarme cuán lejos podemos llegar en la creación de argumentos vacíos. Ya en la primera ordenanza de delimitación de áreas de Campana, el antecedente más firme de nuestro primer Código de Planeamiento, la ordenanza 1547 del año 1981, se creaba el área de Reserva del Patrimonio Monumental, y en el Sector 1 de esa Reserva, se declaraba que la Casa de los Costa, era una "construcción neoclásica, en la que además se conjugaban una serie de estilos"….y que "su restauración, debe llevarse a cabo, a través de una reconstrucción planimétrica, con el asesoramiento de organismo especializados". En el año 1984 y desde mi pequeño lugar de participación pública, invitamos a venir a hacer ese relevamiento y restitución histórica a funcionarios de la Provincia. Hubo también como antecedente un trabajo de relevamiento del Instituto de Conservación (ICOMOS), que dio como resultado un extenso informe, con planos y detalles, gestiones todas que terminaron, con una cotización oficial cercana a los 300.000 dólares de aquel momento como presupuesto oficial para la posible restauración de la casa, cuyo destino siempre se pensaba como museo histórico. Por supuesto que esas estimaciones superaban cualquier posibilidad presupuestaria local, y allí quedamos. La cosa sigue. En el año 1992, se dicta la ordenanza 2881, que en sus considerandos reconoce estos antecedentes, diciendo en su párrafo inicial, "que existen serios estudios que confirman el valor histórico de la Casa de los Costa" y enumera estos citados anteriormente además de otros posteriores, adjudicados a la Dirección de Museos de la Provincia. No quiero abundar en detalles ya que quien se interese en ellos puede leer esa ordenanza, solo quiero reflexionar sobre la calidad de nuestra verba, cuando de ensalzar un objeto se trata. Leer los considerandos es una pieza oratoria de antología, donde se declara que según lo expuesto se "puede afirmar, con seguridad, la necesidad de preservar y refuncionalizar el patrimonio". Lo cierto es que mediante esta ordenanza se declara Monumento Histórico a la Casa de los Costa y su parque circundante. Es verdad que hubo trabajos de preservación de la barranca, que aún se pueden observar en los gaviones de piedra, que contienen el lavado y la erosión. Pero la casa propiamente dicha, "bien gracias". En ese mismo año se dictó la Ordenanza 2852, que en el mismo sentido avanza en la declaración de interés municipal, el edificio de la "Estación vieja", que, si mal no recordamos, estuvo añares usurpada y degradada. Seguimos con la generación de hermosos argumentos escritos y pocas acciones efectivas sobre el patrimonio. En el posgrado de Planeamiento de la Universidad Complutense de Madrid el tema de la preservación urbana, es abordado generalmente desde una óptica en donde la memoria es leída desde el patrimonio, considerándose como un bien físico que existe en la ciudad y que posee un valor intrínseco buscándose garantizar el mantenimiento del valor de ese patrimonio por su significancia respecto de la identidad. A partir de esa visión se plantea la preservación o la recuperación, pero siempre se tiene como prioridad la permanencia del bien. En general se los considera activos físicos de la ciudad, pero, sobre todo, activos intangibles de la identidad colectiva. En nuestra realidad no fue ni lo uno ni lo otro. No hubo ni mantenimiento ni preservación ni recuperación, más allá de la citada letra escrita. El tiempo fue pasando y hay más de esa letra escrita, ya que hubo otras ordenanzas posteriores que van al mismo tema de la preservación, algunas fundadas en la imposición a propietarios privados de viviendas de valor patrimonial, imponiéndoles obligaciones y penalizaciones si incurrieran en una remodelación que no respetare los lineamientos originales del bien, o su mantenimiento y preservación, una responsabilidad que el Estado por sí, no supo cumplir en la defensa y cuidado de los bienes a su cargo. En resumen, mi visión es que el Estado en cuestiones de preservación patrimonial es un buen guionista, pero habitualmente un mal actor. Arq. Jorge Bader - Matrícula CAPBA 4015

