Efemérides del día de la fecha: 9 de febrero

"THE BEATLES" SE PRESENTAN POR PRIMERA VEZ EN "THE ED SULLIVAN SHOW" "Ayer y hoy nuestro teatro ha estado lleno de periodistas y centenares de fotógrafos de toda la nación. Y están de acuerdo conmigo en que la ciudad nunca ha sido testigo de tremendo alboroto ocasionado por estos jóvenes de Liverpool […] Damas y caballeros, ´The Beatles.´ ¡Tráiganlos!" fueron las palabras con las que Ed Sullivan presentó a los músicos en su programa en el año 1964. Los británicos llegaron a Estados Unidos con la canción "I want to hold your hand" en los primeros puestos del "Billaboard Hot 100" haciendo un hecho que la denominada "Beatlemania" había cruzado el océano. Aquel programa marcó un hito en la historia de la televisión al ser alrededor de 73 millones las personas que lo sintonizaron ansiosas por verlos. Empezaron con "All my loving" enloqueciendo a los suertudos fanáticos que habían conseguido un lugar en el estudio; le siguió "Till there was you", "She loves you", "I saw her standing there" y, por supuesto, "I want to hold your hand." Una curiosidad es que cuando cantaban "Till there was you" se enfocó a John Lennon y se le agrego el texto: "lo sentimos chicas, está casado".



PRIMER RECITAL DE LOS ROLLING STONES EN ARGENTINA En mayo del año 1994 los fanáticos de los "Rolling Stones" recibieron desde Nueva York la noticia que esperaban hacía años: la banda británica pisaría suelo argentino por primera vez en el "Voodoo Lounge Tour." El hombre detrás de esta decisión era Keith Richards que en el año 1992 se había presentado en Vélez y había quedado fascinado con la dedicación y pasión de los fans argentinos: "volví y le dije a Mick ´deberíamos tocar en Sudamérica, especialmente en Buenos Aires estos chicos están listos´." En un clima de felicidad y expectativas, miles de personas formaron colas kilométricas con la esperanza de conseguir una de las tantas entradas que se acabarían en horas. Al llegar al país, en la noche del 5 de febrero del año 1995, los "Stones" tuvieron un gran recibimiento de los eufóricos fans que se agolparon en el aeropuerto con carteles y los "acompañaron" en todo el trayecto hasta el "Hotel Hyatt." Dos días después fueron recibidos en la embajada británica por el embajador, Sir Peter Hall, con una gran cena plagada de invitados especiales; a su vez, fueron recibidos por el entonces presidente Carlos Menem, al otro día del primer concierto, en la Residencia de Olivos. Finalmente llegó el día del concierto y la cancha de River se llenó en cuestión minutos por los fans que con sus cantos marcaron un clima de emoción. Aquella noche luego de que terminaran de tocar "Pappo", "Las Pelotas" y "Ratones Paranoicos", los "Stones" salieron del escenario desencadenando gritos frenéticos de su público que se intensificaron con la canción de apertura: "Not fade away" de Buddy Holly: "tardamos 30 años en venir a tocar acá: ¡Muchas gracias por esperarnos!" dijo a la multitud Jagger. Las siguientes canciones fueron "(I can´t get no) satisfaction", "Angie", "You can´t always get what you want", "Start me up", "Brown sugar" y "Tumbling dice", entre otras. Retornaron al país en el año 1998 con la gira "Bridges to Babylon", histórico recital que contó con Bob Dylan como telonero, y en el año 2006 con "A bigger bang tour". SE CREA LA COPA DAVIS Un día como hoy en el año 1900, la Asociación Nacional de Tenis de los Estados Unidos creaba la Copa Davis. Impulsada por cuatro miembros del equipo de tenis de la Universidad de Harvard, la anteriormente denominada "International Lawn Tennis Challenge" fue concebida con el propósito de realizar un torneo entre el equipo norteamericano y el británico; así, en el Longwood Cricket Club de Boston se llevó a cabo la competencia que, para sorpresa de muchos, ganaron los estadounidenses con una amplia ventaja 3-0. En honor al tenista Dwight Davis, impulsor y encargado del diseño del formato del torneo como también pagar de su bolsillo el trofeo, el nombre del torneo se cambió a Copa Davis. Actualmente los países que más copas ganaron fueron Estados Unidos con 32, Australia 22 y Gran Bretaña 10; en lo que respecta a nuestro país solamente se ganó una edición de la competencia en el año 2016.



Efemérides del día de la fecha: 9 de febrero

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar