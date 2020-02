Publicidad Nueva Zelanda es un país de tremendos contrastes ubicado a una latitud similar a la de nuestro país, se apoya sobre 2 islas principales donde van a poder pasar desde los valles volcánicos, la tierra donde se hizo la recreación de "Mordor" de la saga de El Señor de los Anillos, en la isla Norte, hasta una de las mejores colecciones de playas y selva templada en Abel Tasman, o lagos turquesas y fiordos en la Isla Sur. Todos los puntos que se les puede ocurrir tocar están pensados para hacer en auto o motorhome (otra de las modalidades más difundidas para recorrer este destino), disfrutando de un país donde sentirán la libertad de explorar y descubrir rincones alucinantes, detenerse, quedarse o seguir simplemente contemplando la panorámica de este sitio de ensueño. Proponerse recorrer bien ambas islas es un estimado de no menos de 20 días, pero tenemos claro que los tiempos y el dinero son jueces a la hora de programar un viaje, por ende podemos proponer rutas de no más de 9, 10 o 12 noches, donde tendrán un panorama más que interesante de este destino. Lo primero a tener en cuenta es que se maneja por la izquierda, herencia de los ingleses que dejaron su huella. Si nunca lo hicieron antes, nada que preocuparse, el tránsito es tranquilo, ordenado, es un país poco poblado y las rutas se encuentran en muy buen estado y están muy bien señalizadas. Traten en lo posible de inclinarse por un SUV compacto, ideal para recorrer Nueva Zelanda. Sepan que por momentos tendrán ripio, por ende este segmento de vehículos es el indicado. Es también absolutamente posible tomar un vehículo en la isla sur y devolverlo en la isla norte o viceversa, la flexibilidad es una constante para facilitar esta modalidad de turismo. En el recorrido que proponemos irán de sur a norte comenzando por Queenstown, la capital del ski y del turismo aventura del país, donde además está presente el lago Wakatipu, el más extenso de Nueva Zelanda con sus 80 kilómetros en el entorno de la sierra de los Remarkables. Durante todo el año es un paraíso de turismo de aventura. Este espejo de agua el protagonista indiscutido del paisaje que merece explorarse en todas direcciones. Franz Josef es la siguiente parada, a unos 350 km al norte, viajando por la costa del mar de Tasmania, donde ingresarán al Westland National Park para poder visitar su glaciar de 12 Km de largo. Podrán realizar caminatas sobre el glaciar, circuitos de trekking donde contrastarán cascadas, bosques y lagos. El pueblo es realmente agradable y los lugareños les ofrecerán kayacs para alquilar. La siguiente parada es Punakaiki, a unos 260 kilómetros, en la misma dirección norte, bordeando la costa. También dispone de una población pequeña, amable, típico pueblo del interior kiwi (como se hacen llamar los neozelandeses) y base del Parque Nacional Paparoa. En este parque encontrarán las Pancake Rocks, unas rocas calizas muy erosionadas por el mar. La clave es venir al amanecer para disfrutar plenamente del espectáculo. Algunos circuitos de trekking les permiten visualizar los Alpes de NZ con sus picos nevados, y si tienen suerte podrán ver al weka, un ave corredora que casi reemplazó al kiwi por su reciente popularidad. El trayecto hasta Kaikoura demandará unos 370 Km, cruzando de oeste a este, al Pacífico abierto, en la región de Canterbury. El pueblo se encuentra en una ubicación privilegiada, rodeada del macizo Kaikoura, que lo podrán ver nevado durante todo el año, con mar de por medio, una postal. El sitio es uno de los puntos más aptos para avistaje de fauna marina. Se podrán ver con cierta facilidad delfines, ballenas, lobos marinos, pingüinos e incluso albatros. A unos 5 km del centro se encuentra Point Kean, donde podrán ver una colonia de focas. Si disponen de tiempo, pueden caminar desde este punto un sendero de 3.500 metros que no les demandará más de una hora, donde verán colonias de lobos marinos, gaviotas y un paisaje increíble. Picton es la siguiente escala, a unos 150 Km solamente, último destino de la isla sur y uno de los pueblos costeros más bonitos del país, la mezcla perfecta de pueblo portuario enmarcado en un escenario natural inexplicable, bien verde, con flores, olores a mar. Este es el punto desde donde se hace el cruce en ferry del estrecho de Cook, de 100 Km de distancia hasta Wellington, trayecto que demandará 3 horas y media. Una vez llegados a la ciudad más importante del sur de la isla norte y capital del país, se encontrarán con un panorama de coloridas casas, playas de arena con paseos costeros, una cultura liberal y abierta, cosmopolita y alternativa, pero sin perder el espíritu de ciudad isleña, donde sin dudas se van a sentir muy cómodos. Por ser capital, podrán visitar los edificios del gobierno, sobre todo el Parlamento, el museo Te Papa Tongarewa, que es el Museo Nacional de Nueva Zelanda donde aprender aprenderán de la cultura e historia del país, además es gratuito. Si quieren desconectar de la vida urbana, pueden tomar el teleférico que los llevará a la parte alta de la ciudad donde pueden visitar un jardín botánico precioso. Camino a finalizar el viaje, el trayecto sigue por Napier y Taupo, donde la temática pasa al estilo art decó de las construcciones, paisajes con actividad vitivinícola y luego la llega al Lago Taupo donde predomina el paisaje volcánico. Desde este punto es obligación visitar el Tongariro National Park, de casi 80.000 hectáreas, predominado por el volcán Tongariro, además de otros volcanes menores. La excursión imperdible es el Tongariro Alpine Crossing, que dura un día y caminan por la ladera de 3 montañas. El panorama que se irán encontrando es cráteres humeantes, ríos de lava y lagos termales. El último trayecto es a Auckland, donde llegando a este punto habrán recorrido casi 2.000 Km, y la ciudad más poblada de Nueva Zelanda es la que los esperará con los brazos abiertos, dejando detrás un recorrido donde se habrán podido conectar con la naturaleza como en pocos sitios del planeta. Mount Eden es el sitio para tomar la foto panorámica de la ciudad, un volcán de 200 metros solamente. Bajar de ahí para darse una vuelta por Queen Street, la avenida principal de la ciudad donde encontrarán el Civic Theatre, interesantísimo, la Auckland Art Gallery, un atrio de cristal y madera con piezas de pintores europeos o el Albert Park, un jardín victoriano bien al estilo británico. El Sky Tower es un punto donde tienen que subir, ya que pasa los 300 metros de altura, que lo transforma en la estructura más alta del hemisferio sur, es la panorámica artificial de la ciudad y si se animan pueden saltar para hacer bungee jumping, o simplemente quedarse tomando un trago en el bar de la cúspide. Finalmente no queremos dejar de recomendarles que visiten la zona de Wynyard Quarter, que acceden después de cruzar un puente levadizo al final de Viaduct Harbour. Este barrio fue reformado con motivo de la celebración de mundial de rugby de 2.011. Ecléctico, moderno, bibliotecas armadas en contenedores reciclados y grafitis muy originales. No se olviden de pasar por el mercado de pescados que se encuentra en la zona, donde además podrán tomar las mejores panorámicas con la Sky Tower de fondo. Lic. Guillermo Ceballos - Vuelos y Vacaciones / ventas@vuelosyvacaciones.com.ar

Vuelos y Vacaciones:

Nueva Zelanda en Auto; recorriendo el Mundo de Tolkien

Por Lic. Guillermo Ceballos

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar