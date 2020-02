¡Qué bueno fue escuchar esa frase "no estamos olvidados" de boca de una persona, que sabia y humildemente pudo responder cuando le preguntaron acerca de la visita de una autoridad muy importante, a una institución isleña! Hay personas que viven en lugares poco expuestos o no tan reconocidos, realizando trabajos y servicios silenciosos, y la presencia inesperada de alguna personalidad, da cuenta que, en algún lugar, alguien los está viendo, o están siendo tenidos en cuenta. Y qué bueno es reconocer, que no están olvidados. Esto me recuerda cuando oramos, llevamos delante del trono de Dios distintas peticiones. A veces, pasa el tiempo y surgen nuevas necesidades, y las prioridades van cambiando. Cuando de pronto, nos sorprendemos con respuestas inesperadas. El Señor no olvida, simplemente es oportuno. Él, que es rico en misericordia, por su gran amor en que nos amó, no olvida nuestras peticiones. (Efesios 2:4) Y ésta es la confianza que tenemos en él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho (1ra Juan 5:14-15) Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia y reconócelo en todos tus caminos, y él enderezará tus veredas. (Proverbios 3: 5, 6) Los ojos de Jehová están sobre los justos, atentos sus oídos al clamor de ellos (Salmo 34:15) Estemos agradecidos sabiendo que nuestro Dios, suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. (Filipenses 4:19) Bendice, alma mía, a Jehová, Y no olvides ninguno de sus beneficios. (Salmo 103:2) Dios siempre está presente, incluso cuando no te das cuenta de su presencia que es demasiado profunda para ser medida por una simple emoción. ¡Sí!, Él quiere que sientas su presencia, pero le preocupa más que confíes en Él, que en lo que sientas. Vivimos por la fe, no por la vista o por nuestros sentimientos. Éste es nuestro respaldo. Nuestra convicción, que "no estamos olvidados". ¡Busca a Dios!, Él te va a guiar, a tener la bendición de una familia mejor. La familia saludable es una de las mayores bendiciones de Dios, será tu mejor decisión. Dios puede ayudarte a manejar tus dudas, enojo, miedo, pena, confusión y preguntas. Busca una iglesia que enseñe de Cristo y La Palabra de DIOS. "La Biblia" ¡Dios te bendiga! ¡Hasta la próxima semana! Silvia Gerard Rivadavia 447 - Campana - Tel. 427296 - 437492 - luisgurodas@yahoo.com.ar



La voz de Dios para este tiempo:

Tema de hoy; "No estamos olvidados"

Por Silvia Gerard

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar