"Con Florentina, en comunidad hacia los hermanos" PASTORAL DE LA COMUNICACIÓN CATEDRAL SANTA FLORENTINA Todos podemos y estamos convocados a exteriorizan pequeños pero relevantes recuerdos y experiencias de nuestra iglesia de Campana. Envíen sus ideas o comentarios a los correos electrónicos: 125jubileosantaflorentina@gmail.com / semanariocatedral@gmail.com - También pueden entregarlo en la Secretaria Parroquial Av. Intendente Varela 382 - Campana. De Lunes a Viernes de 8:30 a 12:30 hs. 125 ANIVERSARIO CREACIÓN PARROQUIA SANTA FLORENTINA - 9 de Febrero de 2020 - Año II - Edición Nº 66 MATRIMONIOS JÓVENES DE CATEDRAL SANTA FLORENTINA El grupo comenzó en el año 2010 de la mano del Padre Hugo Lovato. Nos juntó porque estábamos en la misma, esto de estar casados hacia poco. Veníamos a misa, pero no teníamos una relación con la Iglesia en ese momento y nos pareció bien compartir algunas experiencias que vivíamos, teníamos hijos chicos, y así sin una razón específica nos juntamos. El rezar o hacer algo de la Iglesia fue surgiendo y creciendo, como son las cosas buenas de Dios, van de a poco aumentando, para no irse más. Hemos tratado muchos temas que por ahí a parejas recién casadas les parece "uh esto me está pasando a mí". En este lugar donde pudimos compartir un montón de experiencias que vivíamos y decíamos "esto sólo nos pasa a nosotros" y bueno en realidad les pasaba a todos. Y éste espacio nos sumó mucho. Cuando nos casamos, en la Iglesia, entramos dos y siempre decimos que salimos tres con Jesucristo. Con Jesús en nuestros corazones y acompañándonos día a día para "construir la casa sobre roca", de eso se trata de ir asentado sobre base firme nuestra familia, con todas las peripecias que transcurren en el camino, con todos los altibajos normales que tiene cualquier familia, que tiene cualquier matrimonio. Después hay cosas que fueron sucediendo y son de Dios porque no estaban en nuestros planes.Al grupo inicialse le fue sumando gente, actualmente somos 8 matrimonios, cada uno con sus hijos, y nuestros niños se fueron haciendo amigos, fueron creciendo juntos. Los terceros sábados de cada mes, en el salón de abajo de Catedral hay fiesta. Traemos material para leer, para meditar, para reflexionar.Nuestras reflexiones se ven interrumpidas todo el tiempo por el bullicio de los chicos, por el "mamá, papá quiero agua, quiero jugo, tengo hambre", entonces traemos comida y armamos una gran mesa. Así va fluyendo la reunión. La verdad que ese espacio no es fácil de encontrarlo en la vida cotidiana.¡Esto es gracias a Jesús! Así van surgiendo los frutos, algunos que ni nos damos cuenta. Es bueno que sepan que todos tienen su lugar en la Iglesia. Es cuestión de uno, acercarse y encontrar ese lugar. Nosotros sentimos de verdad que la Iglesia es nuestra casa.Es muy lindo poder transmitir eso a nuestros hijos que ellos también sientan que ésta también es su casa, que acá vienen con alegría, que vienen con mamá y papá, que se encuentran con otros amigos que son como hermanitos, "Hermanos en la Fe". Este grupo de matrimonios de Catedral, es un lugar de referencia, es un lugar de aprendizaje, "un refugio". Un lugar donde estamos en confianza, con amigos y sin embargo es mucho más que un grupo de amigos, es un lugar donde está Dios con nosotros. ¡Gracias Grisel y Javierpor tan hermoso testimonio!

Grupo de matrimonios de Santa Florentina PROCESIÓN DE LA VIRGEN DE LOURDES El martes 11 de febrero, Fiesta de Nuestra Señora de Lourdes, el Hogar del Niño nos invita la procesión de la Virgen a partir de las 18:00 hs. partiendo de la propia Institución, recorriendo las calles del barrio. Acompañemos a los chicos y participemos, a continuación, de la celebración de la Santa Misa en el mismo Hogar, en Corrientes 117 de Campana. SÍ A LAS MUJERES, SÍ A LA VIDA Con este lema, la Conferencia Episcopal Argentina invita a todo el Pueblo de Dios y a todos los hombres y mujeres de buena voluntad a unirse en la Plegaria común por la vida acompañando la Misa del domingo 8 de marzo, que se celebrará en la Basílica de Luján, en el Día Internacional de la Mujer.



Sí a las mujeres, sí a la vida

Semblanzas entre hermanos:

Matrimonios jóvenes de Catedral Santa Florentina

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar