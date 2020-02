El encuentro se jugará desde las 17.00 horas en el estadio Carlos Vallejos. Las Auriazules marchan en séptimo lugar en el campeonato de la Primera B. Por la 17ª fecha de la fase regular de la Primera B del Torneo Femenino que organiza la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Puerto Nuevo recibirá esta tarde a Argentinos Juniors en un partido que se disputará desde las 17.00 horas en el estadio Carlos Vallejos del barrio Don Francisco. Las Portuarias llegan a este encuentro después del gran triunfo conseguido ante Deportivo Morón (3-2 como visitantes) y tras la buena noticia que significó que el Tribunal le diera por ganado el partido pendiente que tenían ante Estudiantes (BA) por falta de médico y ambulancia. Así llegaron a los 27 puntos y se instalaron en el 7º puesto de la tabla de posiciones. El primer objetivo de las Auriazules es terminar entre las mejores 10 para clasificar a la Zona Campeonato (donde se decidirán los ascensos). Y el segundo, quedar entre los seis primeros para acceder a la Copa Argentina Femenina (esta semana se conoció qué equipos participarán). Por su parte, Argentinos Juniors es el único líder del campeonato gracias a la tremenda campaña que ha desarrollado hasta el momento: ganaron 15 de los 16 partidos disputados y suman 45 unidades, dos más que Ferro Carril Oeste, que el pasado fin de semana le quitó a Puerto Nuevo el invicto que tenía en Campana. Las de La Paternal, que en la semana golearon 6-0 a Argentino de Rosario, ya están clasificadas a la Zona Campeonato y también a la Copa Argentina, dado que ya son inalcanzables en la tabla para las Portuarias. Los demás resultados de la 16ª fecha, disputada entre martes y jueves, fueron: Ferro Carril Oeste 6-0 Argentino de Quilmes; Banfield 4-0 Luján; Comunicaciones 3-3 Deportivo Merlo; Estudiantes (BA) 2-1 Atlanta; Lima FC 2-1 Deportivo Español; Atlas 0-2 Camioneros; Liniers 0-1 Almirante Brown; y Defensa y Justicia 1-0 Deportivo Armenio. En tanto, Sarmiento (J) vs All Boys fue suspendido por malas condiciones climáticas. En tanto, por esta fecha 17, además de Argentinos vs Puerto Nuevo, también juegan: Deportivo Merlo vs Estudiantes (BA), Argentino de Quilmes vs Deportivo Morón, Camioneros vs Liniers, Deportivo Armenio vs Comunicaciones, Argentino de Rosario vs Atlas, Atlanta vs Ferro Carril Oeste, All Boys vs Lima FC, Almirante Brown vs Banfield, Luján vs Sarmiento (J) y Deportivo Español vs Defensa y Justicia.

LAS AURIAZULES LE GANARON 3-2 A MORÓN COMO VISITANTES EL JUEVES POR LA TARDE.







Fútbol Femenino:

Las chicas de Puerto Nuevo reciben hoy al líder Argentinos Juniors

