BOCA LLEGÓ A LA CIMA Anoche, Boca Juniors derrotó 2-0 como local a Atlético Tucumán y, de esa manera, alcanzó en lo más alto de la tabla de la Superliga a River Plate (36 puntos), que esta noche visita a Unión de Santa Fe desde las 21.45 horas. El Xeneize se impuso en La Bombonera con goles de Franco Soldano a los 22 minutos y de Ramón Ábila, de penal, en el quinto minuto de adición. En los otros cuatro partidos de ayer se registraron empates: Gimnasia de La Plata igualó 1-1 con Patronato de Paraná; Defensa y Justicia, 0-0 con Colón de Santa Fe; Banfield, 1-1 con Rosario Central; y Newells, 0-0 con Estudiantes de La Plata. Antes, el viernes por la noche jugaron: Aldosivi (MdP) 0-2 Central Córdoba (SdE) y Argentinos Juniors 0-0 Lanús. CLÁSICO DE AVELLANEDA Este domingo, además de la visita de River Plate a Unión de Santa Fe, habrá clásico en Avellaneda: Racing Club recibirá a Independiente desde las 19.40 horas en busca de su primer triunfo bajo la conducción de Sebastián Beccacece, mientras el Rojo buscará repetir todo lo bueno que mostró en la goleada sobre Rosario Central. El tercer encuentro de la jornada también se muestra atractivo: San Lorenzo recibirá a Vélez en el Nuevo Gasómetro desde las 17.35 horas. El cierre de esta 19ª fecha será mañana lunes con Arsenal vs Talleres (19.00) y Godoy Cruz vs Huracán (21.10). PRIMERA B METRO Ayer, en la continuidad de la tercera fecha del Torneo Clausura, Comunicaciones venció 1-0 a Colegiales y se convirtió en el único líder, con puntaje ideal. Además, Talleres igualó 1-1 con San Telmo en Remedios de Escalada, mientras que Almirante Brown (campeón del Apertura) empató 1-1 con Sacachispas como local. Hoy juegan: Villa San Carlos vs San Miguel, Acassuso vs J.J. Urquiza y Argentino de Quilmes vs Los Andes. Mañana lunes lo harán: Fénix vs Tristán Suárez (todos a las 17.00). PRIMERA C La cuarta fecha del Clausura comenzó con el triunfo visitante de Real Pilar, que le ganó 2-0 a Deportivo Español y alcanzó a Luján y Deportivo Merlo (7 puntos) en lo más alto de la tabla. Hoy juegan: Cañuelas vs San Martín (B), Argentino de Merlo vs Deportivo Merlo y Lamadrid vs Berazategui. Mañana: Ituzaingo vs Excursionistas, Sportivo Italiano vs Luján y L.N. Alem vs Laferrere. El martes: El Porvenir vs Central Córdoba (R) y Dock Sud vs Midland.

Breves: Fútbol

9 de Febrero 2020

