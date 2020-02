Rincón Tuerca

Email: rincontuerca@ubbi.com

TOPE RACE: Finalmente tras una reunión llevada a cabo adentro se llegó a la conclusión que el campeonato para la categoría estará arrancando el venidero 15 de marzo en el autódromo de Paraná. INTENCION: Hay una intención del Tope Race de visitar el autódromo de La Rioja lugar que hace muchos años visitó la categoría ante el parate que sufrió tal predio en aquel momento. REGRESO: El regreso al automovilismo por parte de Dario Tomatis se viene gestando en esta temporada donde tomó la decisión de volver a correr con el Fiat 128 que utilizó en su momento en la categoría Alma. IDEA: La idea es sumarse a la Clase de los Fiat 128 que fiscaliza Fedenor y para esto ya cuenta con la atención del auto por parte del preparador de Escobar Diego Fangio que se trabaja para llegar a la primera del año si Don Tomatis logra reunir los presupuestos que exige dicha categoría. FORMULA METROPOLITANA: La categoría está arrancando el campeonato en el autódromo de Concepción del Uruguay este fin de semana. Televisa desde las 11 hs la TV Pública a través del programa ACTC Media. SUMARSE: En esta categoría de la Formula se suma este año el campanense Juan Zucconi que desde el equipo de Ramini intentarán hacer experiencia en esta propuesta nacional con el auto alquilado para tal emprendimiento. LLEGAR: Lo concreto es que al no llegar con los presupuestos acorde Zucconi no estará este fin de semana corriendo y en el equipo igual se sigue trabajando para llegar a la segunda en La Plata. CENA: De todas maneras Juan Zucconi está realizando una cena presentación de su equipo para el 14 de febrero en el Club San Lorenzo donde allí se aguarda la presencia de allegados, amigos, sponsor y familiares y aquellos que deseen compartir ese grato momento ya están a la venta las tarjetas. FUERZAS: Cada vez toma mas fuerza la llegada de Marito Martinez al karting una vez mas de la mano de su amigo Rafael Chavez que comenzarán los trabajos para actualizar el vehículo con el cual llegaran a la categoría Kart Plus. CAMBIAR: La carrera de la costa por decisión de la municipalidad de Villa Gesell se determinó en cambiar la fecha de la misma que ahora se realizará el 29 y 1 de marzo en función de contar con mayor seguridad para tal evento. PRESENCIA: Aquí estarán participando en moto German Henze y como armador y motorista de un cuatriciclo la presencia de Carlos Debesa y su equipo de competición que ya ganó esta carrera en su momento. DEFINIR: Aún nada está definido en el futuro automovilistico para Tobias Amarillo que tiene distintas posibilidades de correr con el karting en las categorías Pako, Procar o Kart Plus donde estuvo hasta el año pasado desarrollando la actividad. TURISMO 4000 ARGENTINO: Este fin de semana la categoría está dando inicio a su campeonato en el autódromo de Concepción del Uruguay donde desde las 11 hs televisa la TV Pública a través del programa ACTC Media. CORRIENDO: En esta competencia están corriendo los dos pilotos de Zárate Juan Carlos Bava y Nicolás Laccette ambos con Ford y ambos con la motorización de Matías Guillen. TRABAJAR: Después de ponerlo a la venta el Fiat 1500 para carreras de regularidad Silvestre Gallo ahora trabaja a pleno en el armado del Fiat para la categoría que fiscaliza Fedenor y en el taller de Diego Fangio se trabaja con la intención de poder llegar a la primera del año en Colón. DESCONCERTADOS: Los amigos están desconcertados con el manejo que le da a su situación si va o no va a correr este año Gonzalo Conti dado que hay dudas donde se muestra muy entusiasmado y de repente de la sensación que no quiere que ni le hablen del auto. La gente es mala y comenta. AUSPICIANTE: Mercedes anunció que tendría nuevo auspiciante para esta temporada en la Formula Uno con la petroquímica Inlos que pagará 20 millones de libras por año para aumentar su cartera deportiva que incluye fútbol, ciclismo vela y atletismo. QUIEN: Gerardo Emma está terminando los trabajos en el auto de cara al inicio de otro campeonato del Rally Mar y Sierra donde el oriundo de Córdoba confirmó estar desde la primera sin asegurar aún quien será su navegante. FORD K: Como ya adelantamos en esta sección son siete los autos que se trabajan en el taller de Juan Sbarra y si el reglamento de la categoría Alma lo autoriza serán dos Ford K que se armaran en el equipo. BUSCAR: En nota televisiva Gastón Fernandez dijo que este año se busca estar entre los cinco primeros de los chasis del regional y si hay carrera con pilotos invitados será nuevamente su padre Rubén quien ocupe esa butaca. TC MOURAS: La categoría comienza su campeonato en este fin de semana en el autódromo de Concepción del Uruguay en la provincia de Entre Rios. Televisa desde las 11 hs la TV Pública ACTV Media. PARTICIPAR: Hernan Alezzi sigue participando en el mundo de las picadas con su camioneta donde el representante de Zárate tras bajarse de los kartings ahora apuesta a esta nueva disciplina que lo tiene muy entusiasmado junto a su amigo Martín Basilisco. ENCUENTRO: Nuevo encuentro en el negocio de Fernando Moreno cena de por medio donde los amigos todos abocados al mundo de las picadas disfrutaron la velada donde una vez mas Diego Salerno mostró el nivel de manejo de cubiertos en el ámbito de los gastronómico. TRABAJO: El motorista Daniel Berra arranca un campeonato con mucho trabajo contará con los pilotos Santiago Mangoni, Cristian Doce, Catalan Magni, Diego Di Carlo, y José Savino en el Turismo Carretera. MOVIDITO: Están trabajando en dos motores para las TC Pick-Up y además varios impulsores en el TC Mouras, TC Pista Moura, Turismo 4000 Argentino y TC Pista mas todos los zonales como para tener un año movidito. INICIO: Santiago Acuña trabaja de cara al inicio del campeonato de karting en la categoría Kart Plus donde la intención es poder estar desde la primera del año que basado en el tema económico se resolverá su vuelta este año contando con el mismo equipo del año anterior. ABOCAR: Pablo Oliveri está abocado en tener su karting listo para el arranque del campeonato de la categoría Pako donde el piloto de Zárate aboca a desarrollar una nueva temporada. HERMANO: Por lo pronto su hermano Marco ya sabe que su debut en el karting puede sufrir un retraso hasta que todo el equipo este organizado para también comenzar su carrera deportiva en el karting donde ya giró y estuvo probando demostrando que puede correr en cualquier momento. TC PISTA MOURAS: La categoria da comienzo al presente campeonato en este in de semana en el autódromo de Concepción del Uruguay con un parque de autos que crecerá con el transcurrir del año. Televisa la TV Pública a través del programa ACTC Media. RECUPERAR: Los cacos no perdonan a nadie y días atrás sufrió un intento de ribo el piloto local Juan Pablo Galliano a quien trataron de usurparle una bicicleta que pudo recuperar ante el aviso de una vecina. Estará preparada también por el tano de Merlo? LENTOS: Los trabajos en el auto de Damian Toledo van lentos pero seguros de tener todo encaminado para cuando en mayo la categoria Alma arranque con su campeonato. El afamado tema de lo económico no le escapa a "Huesito" que ya sabe es una constante en su carrera deportiva lo que igual le permite llegar siempre a cada competencia donde viene de un año que peleó el campeonato. ACCIDENTE: Luego de un accidente en la via pública con su moto ahora se recupera en su domicilio Juan Carlos Muñoz que sufrió un serio golpe en una de sus piernas que lo llevaron a realizar una recuperación de la misma y deberá hacer rehabilitación para, en un tiempo determinado, volver a caminar con normalidad. PROVOCAR: Esto sin duda provocó que Juancho no pueda estar corriendo en su auto de carrera hasta que supere el trance lo que ya se descartó no estar en la primera del año y hay dudas para la segunda donde en el taller de Diego Fangio van realizando los trabajos en el auto ya sabedores de su inconveniente. OBSERVAR: Luego de una visita al taller de Mariano Novoa pudo observar como van los trabajos en su Fiat Uno para el arranque del campeonato donde Leandro Cracco ya sabe que llegan bien para la primera de la categoría Alma donde apuesta una vez mas a la Clase Dos con los motores de Fabian Carranza. FAMILIAR: Luego de una cena familiar se decidió que tanto el padre como el hijo seguirán corriendo este año en la alta competencia donde cada uno hará lo suyo y en distintas categorías decición de los Fernandez. SANA: Lo concreto es que Guillermo Fernandez continuará con el Fiat en la categoría 1100 cc que fiscaliza Fedenor con la sana intención de realizar toda la temporada si sus cuestiones laborales se lo permiten con el mismo equipo. VOLVER: En cuanto al nene Gastón ya decidió volver a un viejo amor como es el karting ya que se sumará a la categoría Kart Plus donde piensa realizar todo el calendario dado los presupuestos con los que cuenta para esta temporada. PRIMERA: El Turismo Nacional confirmó su primera carrera del año en el autódromo de Bahia Blanca para el fin de semana del 22 y 23 de febrero volviendo en un escenario que supo transitar muchos años hasta que el escenario dejó de realizar competencias. LICENCIAS: El micro para realizar las licencias médicas y deportivas estuvieron en el kartódromo de Zárate y anunciaron desde el propio escenario que el próximo sábado estarán una vez mas desde las 8 hs. Agendalo men!! NUMERO: Quienes ya estuvieron desarrollando este trámite no llegó al número esperado para dicha revisación pero por lo que se comento es probable que el próximo sábado se cuente con un caudal importante de pilotos. COMENZAR: Juan Santillán ya tiene casi terminada su camioneta para comenzar este año a tener una mayor participación en el mundo del cuatro por cuatro y comenzar a llegar a los encuentros que ya están programados. PRUEBAS: Para la Clase Promocional de la categoría Pako habrá pruebas comunitarias para niños entre 8 y 12 años que se realizarán en el kartódromo de Zárate el venidero 29 de febrero.

