Más de "Locales - Deportes" en Edición del martes, 11/feb/2020. Más de "Locales - Deportes" en Edición del martes, 11/feb/2020. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Locales - Deportes: Primera Nacional:

Villa Dálmine gritó fuerte en Córdoba Copa Federación Norte:

La Esperanza se trajo un buen punto de Marcos Paz Copa Federación Norte:

La Josefa cayó ante Belgrano Fútbol Femenino:

Argentinos fue mucho para las chicas de Puerto Nuevo Automovilismo:

Hernán Alessi y su nuevo desafío Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

U

B

L

I

C Primera Nacional:

Villa Dálmine gritó fuerte en Córdoba











EL VIOLETA QUEDÓ 7º Con su triunfo en Córdoba, Villa Dálmine ganó un lugar en la tabla de posiciones de la Zona B al superar justamente a Instituto. Con 21 puntos se mantuvo a cuatro de la zona de clasificación al Reducido por el segundo ascenso, mientras que extendió a ocho su margen respecto al último puesto que hoy ocupa All Boys (13). Los otros resultados de la Zona B fueron: Quilmes 2-1 Tigre, Atlético de Rafaela 2-0 Brown (A), Gimnasia de Jujuy 0-1 Deportivo Riestra, All Boys 1-1 Chacarita, Defensores de Belgrano 1-0 Gimnasia de Mendoza, San Martín (T) 1-1 Almagro y Santamarina 1-1 Sarmiento (J). En tanto, en la Zona A jugaron: Barracas Central 1-1 Guillermo Brown (PM), Temperley 0-0 Estudiantes (RC), Estudiantes (BA) 3-2 Mitre (SdE), Platense 0-3 Ferro Carril Oeste, San Martín (SJ) 0-1 Belgrano, Deportivo Morón 0-0 Nueva Chicago y Agropecuario 1-0 Alvarado (MdP). Mientras que el partido entre Independiente Rivadavia y Atlanta fue suspendido en Mendoza por incidentes en la parcialidad local.



Con goles de Nicolás Sansotre y Álvaro Veliez en el segundo tiempo dio vuelta el partido y le ganó por primera vez como visitante a Instituto. El próximo domingo recibe al líder, San Martín de Tucumán. Si Villa Dálmine viajó hasta Córdoba en busca de un buen resultado, su expedición a la tierra del cuarteto y el fernet no solo logró ese objetivo, sino que además tuvo mucho valor agregado. Porque se quedó con un triunfazo ante Instituto después de empezar perdiendo y con un gol en el minuto 89; porque así consiguió dar vuelta un partido después de tres años y ocho meses (ver aparte); porque le ganó por primera vez a La Gloria en condición de visitante; porque estiró diferencias con el fondo de la tabla y mantuvo las existentes, pensando en una futura lucha por acceder al Reducido; y porque lo hizo con una sólida presentación, superando los contratiempos que le ofreció este receso de verano. Y en ese último apartado, mención especial para Federico Recalde, quien ante las partidas de Matías Ballini y Facundo Affranchino y la lesión de Saúl Nelle se hizo cargo del puesto de volante central y mostró que tiene con qué adueñarse de esa función. Su despliegue, su capacidad de quite y hasta primeros pases efectivos para limpiar la salida lo convirtieron en la figura del Violeta. Contó, igualmente, con buenas colaboraciones de Lucas Cuevas y Nicolás Del Priore (otro punto alto) en el mediocampo. También vale resaltar la seguridad de Juan Marcelo Ojeda y su defensa; y la fortuna que tuvo el equipo de nuestra ciudad en ese centro de Nicolás Sansotre para llegar al empate después de un primer tiempo en el que había tenido los mejores avances, pero en el que volvió a fallar en la puntada final. Y esa efectividad que lamentó en la primera parte y también en los primeros minutos del complemento la tuvo Álvaro Veliez, quien marcó el gol de la victoria en la primera pelota que tocó, seis minutos después de haber ingresado por Alan Picazzo, en una modificación que tuvo el sello de Lucas Bovaglio, que prefirió no especular ni resignar posibilidades de victoria cuando el punto ya tenía un sabor más que interesante. Así, este Villa Dálmine que sabe a lo que juega consiguió lo que le falta para terminar de construir su identidad: resultados que no solo lo empujen en la tabla, sino también en lo anímico. El próximo domingo, como local, tendrá otra gran prueba en ese sentido cuando reciba la visita del líder San Martín de Tucumán. EL PARTIDO Villa Dálmine saltó a la cancha sin sorpresas en su formación titular: un claro 4-3-1-2, con Orosco suelto como enlace y con la premisa de presionar a Instituto para no dejarlo jugar cómodo. En esa tarea se destacó el tridente Cuevas-Recalde-Del Priore, rápidos para evitar que los mediocampistas de La Gloria progresen en el terreno. Pero también Orosco estuvo atento para pellizcar pelotas, algo que le permitió disponer de buenas opciones, con tiempo y espacio como para hacer valer su talento. Por ello, en los primeros 25 minutos, el Violeta lució mejor que su rival y contó con las oportunidades más claras. Incluso, de entrada, a los 2 minutos, ya llegó hasta el fondo por izquierda con Banegas en una acción que terminó con un remate a colocar de Orosco desde el borde del área. En ese arranque, el equipo controlaba las acciones y sólo dejaba interrogantes en el retroceso tras perder el balón, porque quedaba muy abierto ante un rival con jugadores rápidos. Instituto, por su parte, también buscaba ser prolijo (con Arce jugando como enganche) y también quedaba mal parado cuando perdía el balón. Por eso ante cada recuperación, Picazzo husmeaba las espaldas de los centrales e inquietaba con su presencia (un centro atrás suyo estuvo cerca de quedarle servido a Orosco). En ese contexto, a los 21, Villa Dálmine contó con la opción más clara: robó Orosco y encaró al último defensor para, luego, dejar solo a Sánchez de frente a Salort. Sin embargo, el mal control del 9 atentó contra la definición y diluyó una oportunidad inmejorable de gol. Eran los mejores minutos del Violeta (apoyado en el tándem Recalde-Orosco) y los peores de La Gloria (que no encontraba pases entre líneas). Y a los 27, otra vez apareció Orosco: se escapó por izquierda, se hamacó dentro del área y cuando asistió a Sánchez apareció justo Sills para abortar otra buena chance Pero, en ese escenario, el que sacó ventaja fue el conjunto cordobés. Tras una pelota recuperada, Arce ubicó a Bajamich sobre la derecha y tomó mal parada a la defensa campanense. Maciel salió a cortar, Martínez estaba en retroceso y, por eso, el venenoso centro que envió Bajamich encontró a Apaolaza, que le ganó la posición a Sansotre para abrir el marcador con una palomita letal. Los de Bovaglio sintieron el golpe; mientras, en contrapartida, Instituto recuperó confianza. Así, los últimos 15 minutos de la primera parte fueron parejos, sin un equipo que imponga condiciones ni aproximaciones de riesgo. En el reinicio del juego, Villa Dálmine mostró el ímpetu necesario para ir a buscar el empate y en los primeros 10 minutos tuvo dos ocasiones de frente a Salort: a los 3 minutos, el arquero le achicó rápido a Picazzo tras un pase filtrado de Sánchez; y a los 8, se quedó con una débil definición de Orosco, quien en vez de acomodarse para su derecha optó por puntear el balón de zurda. Tras esos sacudones, Instituto se reacomodó y recuperó presencia en el mediocampo, controlando mejor a un Orosco que se fue diluyendo con el correr de los minutos. Y a partir de ello, La Gloria construyó juego. Así, a los 13, generó una gran ocasión que Bajamich no pudo liquidar de cabeza (le quedó apenas alto el centro). El juego estaba abierto y el Violeta ya había mostrado que tenía con qué llegar al empate. Bovaglio, en busca de mayor efectividad, mandó a la cancha a Lesman por Sánchez, aunque la igualdad llegaría de la forma menos pensada: a los 23, Sansotre quedó abierto por derecha y casi a la altura del área grande, lanzó un centro que terminó cayendo en el segundo palo de un Salort sorprendido y sin respuestas para ese balón que se transformó en el 1-1. La Gloria buscó reaccionar rápido a ese golpe y volcó su juego hacia la derecha, ofreciéndole más acción a Bajamich, quien se juntó con Antonio y Flores y desniveló en ocasiones, generando peligro en el área de Ojeda. El local parecía tener más resto en ese tramo final del partido, pero Villa Dálmine no resignaba ambiciones de victoria: Carrizo reemplazó al contracturado Cuevas (pasó Recalde a la derecha), mientras que Bovaglio se jugó su último cambio con Veliez por el agotado Picazzo. Fue la evidencia clara de que no quería resignar posibilidades de triunfo. Y esta vez, el juego lo premió: a los 44 minutos, Del Priore capturó un rebote y filtró el balón para el pique del mendocino, quien se metió al área por izquierda y ante el achique de Salort tocó suave y cruzado para marcar el 2-1 y desatar el delirio Violeta. De allí al final fue todo sufrimiento. Incluso esa definición de Lesman que salió rozando el palo a los 47 minutos. Por suerte, no hubo que lamentar esos centímetros de imprecisión, porque en esos instantes finales, el elenco campanense defendió con el corazón y, así, gritó bien fuerte su primera victoria en Alta Córdoba. SÍNTESIS DEL PARTIDO INSTITUTO (1): Germán Salort; Franco Flores, Facundo Agüero, Facundo Erpen, Emiliano Endrizzi; Ignacio Antonio, Juan Ignacio Sills; Damián Arce; Mateo Bajamich, Francisco Apaolaza y Facundo Silva. DT: César Zabala. SUPLENTES: Lautaro Petrucci, José Villegas, Cristian Carrizo, Nicolás Watson, Rodrigo Garro, Malcom Braida y Germán Estigarribia. VILLA DÁLMINE (2): Juan Marcelo Ojeda; Nicolás Sansotre, Alejandro Maciel, Gastón Martínez, Nahuel Banegas; Lucas Cuevas, Federico Recalde, Nicolás Del Priore; Brian Orosco; Alan Picazzo y Catriel Sánchez. DT: Lucas Bovaglio. SUPLENTES: Juan Pablo Lungarzo, Santiago Moyano, Juan Ignacio Alvacete, Cristian Carrizo, Nicolás Femia, Álvaro Veliez y Germán Lesman. GOLES: PT 29m Francisco Apaolaza (I). ST 22m Nicolás Sansotre (VD) y 44m Álvaro Veliez (VD). CAMBIOS: ST 19m Lesman x Sánchez (VD); 23m Estigarribia x Apaolaza (I); 30m Carrizo x Endrizzi (I); 34m Carrizo x Cuevas (VD); 38m Veliez x Picazzo (VD) y Braida x Arce (I). AMONESTADOS: Endrizzi y Carrizo (I); Banegas, Recalde y Martínez (VD). CANCHA: Instituto. ÁRBITRO: Pablo Giménez.



LA DEFINICIÓN DE VELIEZ YA DEJÓ ATRÁS A SALORT Y SE APRESTA A ENTRAR JUNTO AL SEGUNDO PALO.





FEDERICO RECALDE VOLVIÓ A LA TITULARIDAD Y CUMPLIÓ CON UNA GRAN ACTUACIÓN





CATRIEL SÁNCHEZ TUVO LA MÁS CLARA DEL PRIMER TIEMPO, PERO SE COMPLICÓ CON UN CONTROL IMPRECISO Y LA ACCIÓN SE DILUYÓ.





NAHUEL BANEGAS SE PROYECTÓ POR IZQUIERDA Y HASTA SE ANIMÓ A PROBAR DE MEDIA DISTANCIA. LA SINCERIDAD DE SANSOTRE: "QUISE TIRAR EL CENTRO" Iban 22 minutos del segundo tiempo cuando Nicolás Sansotre recibió abierto por derecha, en posición de ataque, contra la línea, pero casi a la altura del área. En ese momento, desde esa posición, cambió el rumbo del partido: "Fue suerte. Quise tirar el centro y se metió. Fue en un momento ideal para nosotros, fue un impulso para el equipo", admitió a la salida de los vestuarios "Contento por el grupo. Son fechas duras estas primeras del año, sabemos lo que se nos viene. Vinimos a buscar esto y nos pone muy contentos para seguir pensando en lo mejor", agregó el lateral derecho.

LA SINCERIDAD DE SANSOTRE: “QUISE TIRAR EL CENTRO" Y UN DÍA VOLVIÓ A DAR VUELTA UN PARTIDO Pasaron 3 años y 8 meses de la última vez. La última vez que Villa Dálmine ganó un partido que empezó perdiendo fue el 5 de junio de 2016 por la fecha 19 del Torneo de Transición de la Primera Nacional. Esa tarde, como local, derrotó 2-1 a Atlético Paraná como local con un doblete de Ezequiel Cérica en el segundo tiempo. En tanto, la última vez que el Violeta había conseguido revertir un resultado en condición de visitante había sido el 6 de junio de 2015, cuando venció 3-1 a Unión de Mar del Plata en el estadio José María Minella por la 18ª fecha del campeonato 2015 de la Primera Nacional. Aquella noche en "La Feliz" marcaron Ezequiel Cérica, Renso Pérez y Nazareno Solís. Finalmente, la de anoche no fue la única vez que el equipo de nuestra ciudad le dio vuelta un juego a Instituto: el 24 de abril de 2016, por la 13ª fecha del Torneo de Transición, lo derrotó 2-1 en Campana con un doblete de Francisco Fydriszewski en el segundo tiempo después que Gustavo Gotti abriera el marcador en el primero. #JuegaDálmine Gran victoria en Alta Córdoba dando vuelta el partido, con goles de Sansotre y Veliez!!! #VamosViola pic.twitter.com/gn588SoA4T — Club Villa Dálmine (@VillaDalmineOK) February 10, 2020

Primera Nacional:

Villa Dálmine gritó fuerte en Córdoba

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar