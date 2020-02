Ocurrió en la intersección de avenida Rivadavia y calle Mármol. SAME lo trasladó al Hospital con heridas de consideración. Un motociclista sufrió heridas de gravedad luego de chocar contra un vehículo utilitario en las inmediaciones de avenida Rivadavia y calle Mármol. El accidente se produjo en horas de la tarde de este lunes cuando, según se pudo resconstruir en el lugar, la moto no logró frenar a tiempo e impactó desde atrás con la Berlingo. Como consecuencia del choque, el motociclista recibió heridas de consideración en una de sus piernas. Debió ser trasladado de urgencia al Hospital Municipal San José. Del operativo de emergencia participaron el móvil 43 del Bomberos Voluntarios, la unidad 3 del SAME y el móvil correspondiente a la zona 5 del Comando Patrulla. El conductor de la Berlingo aguardó en el lugar a que se llevaran al herido.

El accidente se produjo en horas de la tarde.





Como consecuencia del choque, el motociclista recibió heridas de consideración en una de sus piernas.

#Dato accidente en Av. Rivadavia y Mármol. Una Suzuki 150 impactó con la parte trasera izq. de una Berlingo, ambos iban en sentido al #ArcoDeCampana, el joven cayó en la banquina de mano contraria con grave lesión en pierna derecha, asistió Bomberos 43. Trasladó SAME 3, CP5 pic.twitter.com/ZLV224CYX0 — Daniel Trila (@dantrila) February 10, 2020

Motociclista herido tras chocar con una camioneta

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar