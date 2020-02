Fue con una moto, cuyo conductor sufrió heridas menores. Ayer en horas de la mañana chocaron una moto y una patrulla policial usada para traslado de detenidos. El accidente se produjo cerca de las 10 horas en la intersección de la avenida Varela y la calle Capilla del Señor. Producto del choque, el motociclista recibió algunas heridas menores y no quiso ser derivado al Hospital Municipal San José. En tanto, los ocupantes de la patrulla resultaron ilesos. Participaron del operativo de emergencia la unidad 2 del SAME, el móvil de zona 4 del Comando Patrulla y personal de la Dirección de Tránsito Municipal.

LA PATRULLA INVOLUCRADA EN EL HECHO, OCURRIDO EN EL CRUCE CON LA CALLE CAPILLA DEL SEÑOR.

#Dato Choque en Av Rivadavia y Capilla del Señor. A las 10hs. Una Yamaha YZF 600 R6 impactó con una patrulla de traslado de detenidos. El conductor de la moto con solo golpes fue asistido por SAME 2, se negó al traslado. Ocupantes de la Patrulla ilesos. CP zona 4 , Tránsito pic.twitter.com/SaqaGpMhGg — Daniel Trila (@dantrila) February 10, 2020

Patrulla para el traslado de detenidos choca en Av. Varela

