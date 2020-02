ANULAN PRISIÓN PREVENTIVA La Cámara Federal de Casación Penal anuló el pedido de prisión preventiva de la vicepresidenta Cristina Kirchner en el marco de la causa de los "cuadernos" por supuestas irregularidades en la obra pública durante su gestión. La decisión de la Sala I del máximo tribunal penal del país dejó sin efecto el pedido de detención que había hecho en esa causa el fallecido magistrado Claudio Bonadio, por considerar a la presidenta del Senado como jefa de una asociación ilícita. Con la caída de esta orden, ya no pesan pedidos de detención sobre la vicepresidenta, que por estas horas se encuentra de viaje en Cuba. CRÉDITOS PARA PYMES El Gobierno anunció una nueva línea de mil millones de pesos en créditos otorgados por el Banco Nación para Pymes a "tasas razonables", con el fin de aliviar la situación financiera del sector. El anuncio lo realizó el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, durante una conferencia de prensa que ofreció junto al presidente del Banco Nación, Eduardo Hecker, y el secretario de Pymes, Guillermo Merediz. Hecker explicó que la línea de créditos será de una tasa anual del 27,9 por ciento para los clientes de la entidad, y del 29,5 por ciento a los no clientes. "NO HAY PRESOS POLÍTICOS" El presidente Alberto Fernández reiteró que en la Argentina no hay "presos políticos" y aseguró que le "molesta que digan" que hay dirigentes en esa situación. "Me molesta que me digan que tengo presos políticos porque no los tengo", advirtió el mandatario nacional. "Hay que decirles a los compañeros que no sean tontos. Lo que quieren es hacernos pelear entre nosotros, dividirnos. Todos sabemos lo que hizo la Justicia y el primero que lo hizo fue Alberto Fernández", destacó el jefe de Estado. PARO CON DUDAS La circulación de colectivos podría restringirse hoy a partir del paro lanzado por un sector gremial disidente de la UTA. El dirigente Miguel Bustinduy confirmó un paro de colectivos en todo el país en reclamo de mejoras salariales y laborales, lo que podría afectar a miles de personas. La medida, según anunció el dirigente, abarcará a todas las líneas, aunque existen dudas sobre el nivel de acatamiento que tendrá. "Estamos conversando con los delegados de todo el país para que la medida afecte a todas las líneas", aseguró Bustinduy. NOCHE DE SORPRESAS Parasite, la película dirigida por Bong Joon Ho, fue elegida como la Mejor Película en la entrega de los premios Oscars, sobre las otras ocho nominadas. Si bien era una de las candidatas, al haber obtenido el premio a Mejor Director y haber sido elegida como Mejor Película Extranjera, muchos suponían que no se llevaría el premio mayor de la noche. En los otros premios importantes de la velada, Joaquin Phoenix se lleva el Oscar a Mejor Actor Protagonista por su papel en "Joker", la controversial película que representa una lucha contra el sistema establecido. Mientras que el premio a Mejor Actriz fue para Renee Zellweberg por su papel en "Judy", donde encarna a Judy Garland, para lo cual debió realizar una verdadera transformación física.



