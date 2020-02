Liberaron a dos de los jóvenes acusados por el crimen de Villa Gesell

Lo solicitó la fiscal al considerar que no había méritos para mantenerlos con prisión preventiva. De todas maneras, siguen involucrados en la causa. Alejo Milanesi y Juan Pedro Guarino, dos de los jóvenes zarateños imputados por el crimen de Fernando Báez Sosa, fueron liberados este lunes por la Justicia, aunque siguen siendo investigados. En un escrito dirigido al director de la Unidad Carcelaria 6 del Servicio Penitenciario bonaerense, el juez de Garantías David Mancinelli informó que "en el día de la fecha" dispuso la "inmediata libertad" de Juan Guarino y Alejo Milanesi luego de que la fiscal de Villa Gesell a cargo de la causa, Verónica Zamboni, fundamentara ese pedido con que ninguno fue reconocido en las ruedas de personas y por el "beneficio de la duda". Acompañados por su abogado defensor, Hugo Tomei, ambos jóvenes salieron a las 15.25 de a cárcel en la que estaban alojados desde el 28 de enero y abordaron un vehículo en el que se retiraron de la zona. Guarino y Milanesi son los dos rugbiers a quienes la fiscal de Villa Gesell Verónica Zamboni pidió liberar por considerar que actualmente no hay suficientes pruebas en su contra para dictarle la prisión preventiva por el homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas de Báez Sosa. "Si bien se ha acreditado que los co-encausados estuvieron con los demás esa noche, hasta la actualidad se han llevado a cabo innumerables medidas de investigación que no han permitido vincularlos a la muerte de Fernando", señaló la fiscal Zamboni. Respecto de Milanesi, afirmó que ninguno de los testigos "lo han podido reconocer ni como agresor de la víctima, ni de ningún otro amigo de Fernando" y que "solo uno de ellos lo vio parado en las inmediaciones" pero "sin participar en la gresca". En relación a Juan Guarino, la fiscal señaló que "si bien el mismo se halla filmado saliendo del bailable Le Brique, nada lo ubica en la agresión misma a Fernando" y en ese sentido recordó "el resultado negativo de la totalidad de los reconocimientos en rueda de personas desarrollados". "Ningún registro fílmico de los aportados, lo ha grabado agrediendo a alguna persona, sino solo caminando", dijo la fiscal. Por último, Zamboni expresó que la libertad de Guarino y Milanesi "de ningún modo implica su desvinculación del proceso" en el que restan diligencias a desarrollar y pidió que estén a disposición de la Justicia hasta que termine el proceso.

LOS JÓVENES SALIERON DEL PENAL DE DOLORES JUNTO AL ABOGADO HUGO TOMEI.



Liberaron a dos de los jóvenes acusados por el crimen de Villa Gesell

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar