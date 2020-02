Tras una charla Alberto-Kicillof, bajó la tensión por la seguridad en la Provincia

En medio de un clima de tensión y versiones sobre una eventual renuncia del ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, el presidente Alberto Fernández y el gobernador Axel Kicillof acordaron mantener el esquema de presencia de la Gendar-mería en el Conurbano y despejar así cualquier tipo de cortocircuito entre ambas administraciones. En una charla telefónica que mantuvieron el Presidente y el gobernador bonaerense, se acordó mantener la presencia de las fuerzas de seguridad nacional en el Conurbano y profundizar los acuerdos entre la Nación y la Provincia para apuntalar los programas en materia de seguridad. De esta manera, el diálogo entablado entre el Presidente y Kicillof desterró por completo la idea de un enfrentamiento desatado entre la Casa Rosada y La Plata a partir de que Berni envió una carta a su par de Seguridad a nivel nacional, Sabina Frederic, en donde le solicitaba que retirara los gendarmes del territorio bonaerense. "Francamente no sé qué piensa (Berni) ni qué quiere (en materia de Seguridad). Francamente lo que me preocupa es lo que proponemos nosotros desde el Estado nacional y hay que recordar que las provincias son responsables de su seguridad, básicamente, y que el Estado nacional lo que hace es colaborar y coordinar con ellos cuando debemos hacerlo", manifestó el presidente en una entrevista radial. "Todos nosotros queremos trabajar para que los bonaerenses vivan en paz y la inseguridad no sea un problema. Después, si el ministro de la Provincia tiene un método propio, que lo aplique. Es su responsabilidad. Estamos para ayudar, no para polemizar", afirmó Fernández. Después de estas expresiones del Presidente, que salieron a contradecir el espíritu de Berni de retirar a los gendarmes del territorio bonaerense, hubo fuertes versiones durante la tarde vinculadas con una supuesta renuncia del ministro de Seguridad de Kicillof. En la cartera de Seguridad bonaerense y en la gobernación negaron desde La Plata que Berni hubiera renunciado. El Presidente irá hoy a los municipios bonaerenses de Florencio Varela y Berazategui para inaugurar el nuevo esquema del programa Estado en Tu barrio, que apunta a generar una mayor presencia de los ministerios de Salud, Interior, Desarrollo Social y Seguridad en las comunas. Se trata de lograr un vínculo más directo entre los intendentes y la Nación para apuntalar la tarea de atención ciudadana en términos de trámites de ayuda social, solicitudes del DNI o la presencia más fuerte de fuerzas de seguridad federales en los barrios.



Tras una charla Alberto-Kicillof, bajó la tensión por la seguridad en la Provincia

