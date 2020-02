El dirigente local del Frente de Todos encabeza recorridas por los principales supermercados de la ciudad para chequear la implementación del programa nacional. "En ciudades donde gobierna el FDT se han hecho cargo los intendentes, pero acá no es así", cuestionó. El cumplimiento de Precios Cuidados está siendo monitoreado en Campana por el Frente de Todos: el dirigente Alejo Sarna señaló que la tarea ha revelado algunas irregularidades e instó a los vecinos a bajarse la aplicación para controlar que los supermercados respeten las disposiciones del programa. "Nosotros venimos controlando desde hace 15 días en el Coto, el Carrefour de la Mitre y este sábado, que fue jornada de chequeo ciudadano, en el Carrefour de Colectora Norte. La idea es seguir haciéndolo a lo largo del tiempo porque el programa ha tenido un impacto positivo", manifestó Sarna en diálogo con La Auténtica Defensa. En efecto, el gobierno de Alberto Fernández relanzó Precios Cuidados el 7 de enero pasado añadiendo más productos -entre ellos de primeras marcas- y con una reducción promedio de precios del 8 por ciento. Transcurrido un mes, los resultados oficiales indican que hubo una desaceleración en los aumentos, una caída en la dispersión de los valores y una suba en las ventas de hasta el 200 por ciento. La iniciativa de control que encabeza Sarna se apoya en la aplicación de celular disponible para los consumidores, que permite escanear los códigos de barras de los productos y constatar si sus precios son los definidos por el programa. Asimismo, indicó el joven dirigente, "también se chequea que no haya faltantes y la ubicación en las góndolas". "Además de lo que pueda hacer el Gobierno nacional, Precios Cuidados requiere de un control en el territorio. En muchos municipios donde gobierna el Frente de Todos, los intendentes asumieron esa responsabilidad. Como en Campana no fue así, nos hicimos cargo nosotros de salir a los supermercados y chequear la implementación del programa", explicó Sarna. De acuerdo al dirigente del Frente de Todos, hasta ahora "se han encontrado irregularidades como productos sin su precio correspondiente, faltantes y góndolas mal señalizadas". También se registró el caso de un vecino al que le cobraron en caja más de lo que indicaba la góndola. "Por eso es importante que los vecinos cotejen que el valor que les cobran en caja sea el correcto", comentó Sarna, quien confirmó que "todos estos hechos fueron denunciados a través de la misma aplicación de Precios Cuidados". Sarna adelantó que el Frente de Todos emprenderá idénticas recorridas de control cuando se comience a implementar en Campana el programa "Vuelta al cole", una canasta escolar de 10 útiles a $500 en supermercados y librerías. Así como se hizo con los productos que integran "Precios cuidados", la canasta escolar también incluye primeras marcas.

