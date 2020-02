Nuestros lectores siguen escribiendo al WhatsApp +54 9 3489 488321 reportando distintas problemáticas en nuestra ciudad. PÉRDIDA DE AGUA "Calle San Martín 90, entre Dellepiane y Luis Costa, hay una importante pérdida de agua que data de aproximadamente un año", escribe Carlos. Y EL PASTO SE HIZO VEREDA "Los basureros pasan por la calle pasaje Arenales bajando por De Dominicis y hay pasto para juntar hace un mes aproximadamente y parece que no quieren trabajar. ¿Por qué no lo juntan? Ya se pegó al piso. Quiero que lo solucionen", muestra Belén. AHÍ NO, POR FAVOR "Perón y Arenales. Estoy cansada que estacionen en la rampa peatonal, siendo que a mi por la discapacidad me ayuda a cruzar, y bueno a muchas personas también", muestra Natalia.



Quejas Vecinales

