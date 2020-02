Efemérides del día de la fecha: 11 de febrero

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER Y LA NIÑA EN LA CIENCIA

Instituido por la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) mediante la Resolución A/RES/70/212, este día tiene el propósito lograr el acceso, la participación plena y equitativa en la ciencia para las mujeres y niñas como también alcanzar la igualdad de género y empoderarlas. Según la ONU menos del 30% de los investigadores en el mundo son mujeres lo que supone un gran obstáculo para cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible e implica que los prejuicios y estereotipos de género siguen cerrándoles las puertas a las mujeres en la ciencia, la tecnología y la ingeniería.

El mensaje de la Directora General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), Audrey Azoulay, para esta fecha fue: "para hacer frente a los inmensos desafíos del siglo XXI -desde el cambio climático hasta los trastornos tecnológicos- nos hace falta la ciencia y toda la energía necesaria y, por ello, el mundo no puede privarse del potencial, la inteligencia y la creatividad de los miles de mujeres que son víctimas de desigualdades o prejuicios tan arraigados".

FALLECE WHITNEY HOUSTON

Whitney Elizabeth Houston nació el 9 de agosto del año 1963, en Nueva Jersey, Estados Unidos. Hija de la famosa cantante de góspel y soul Cissy Houston y ahijada Aretha Franklin, Whitney empezó a cantar desde muy pequeña en el coro de la Iglesia New Hope Baptist y en el escenario junto a su madre. A los 15 años participó en el disco de Cissy, "Think it over", y colaboró con Michael Zager en la canción "Life´s a party": "creciendo alrededor de grandes cantantes, no puedes evitarlo. Me identifiqué con la música inmediatamente. Era tan natural para mí que cuando comencé a cantar era casi como hablar."

Al impresionar al fundador de "Arista Records", Clive Davis, durante una presentación en el club "Mickell´s" junto a su madre consiguió firmar su primer contrato discográfico en el año 1983. Dos años después, debutó con el exitoso disco "Whitney Houston" con el que causó furor en el mundo de la música y logró entrar en el puesto Número 1 en "The Billboard Hot 100" con las canciones "You give good love", "Saving all my love for you", "How will I know" y "Greatest love of all." En el año 1986 ganó su primer Grammy en la categoría "Mejor interpretación vocal pop femenina" con la canción "Saving all my love for you." Luego de la gira "The greatest love tour", lanzó "Whitney" y más adelante, en el año 1990, "I´m your baby tonight" los cuales se destacaron por las canciones "I wanna dance with somebody", "Where do broken hearts go", "So emotional", "All the men that I need", "I belong to you" y "A miracle."

En el año 1992 debutó en la gran pantalla protagonizando la película "El guardaespaldas" junto Kevin Costner: "desde el principio la cámara fue mi mejor amiga. Ella me amaba y yo a ella." Asimismo marcó su carrera con la aclamada canción "I will always love you" de Dolly Parton al convertirse la misma en el sencillo más vendido del año. Las siguientes películas en las que actuó fueron "Esperando un respiro" (1995) y "La mujer del predicador" (1996). Sus demás álbumes son "My love is your love" (1998), "Just Whitney" (2002), "One wish: the holiday album" (2003) y "I look to you" (2009):"me siento muy bendecida por haber hecho lo que hice. Ya sabes, no importan los ´Grammys´, las grabaciones, no importa todo eso. Importa sólo poder cantar".

Falleció en el año 2012 en California, Estados Unidos.

DEBUTA FERNANDO CAVENAGHI

Un día como hoy en el año 2001, Fernando Cavenaghi debutaba en Primera División ante Estudiantes de La Plata. Con apenas 18 años el delantero ingresó a los 38 minutos del segundo tiempo por Javier Saviola en aquella inolvidable goleada 6 a 2 en la que el gol no se le dio: "no podía creer que estaba jugando en Primera y al lado de los compañeros que tenía en ese momento. Estaba viviendo un sueño. Ya el partido contra Estudiantes que pude jugar un poquito fue soñado […]" le comentó "Cavegol" a "Clarín."

A lo largo de los años su entrega al equipo junto a su alma de goleador lo consagraron como una figura de "El Millonario" entrando en la historia como uno de los máximos goleadores del club con 112 tantos. Asimismo conquistó 9 títulos con el "Millo": Clausura 2002, 2003, 2004, Primera B nacional 2012, Torneo Final 2014 y Copa Campeonato 2014; a nivel internacional salió campeón de la Copa Sudamericana 2014, la Recopa Sudamericana 2015 y la Copa Libertadores 2015.