Empató 0-0 frente a SAPA como visitante y se mantiene como líder de la Zona E. En el inicio de la segunda rueda de la fase de grupos de la Copa Federación Norte 2020, Defensores de La Esperanza igualó 0-0 como visitante frente a Sociedad Atlética Pabellón Argentino (SAPA) de Marcos Paz. De esta manera, el Verdinegro sigue invicto en el certamen (un triunfo y dos empates) y es líder de la Zona E con 5 puntos, uno más que SAPA (4) y cuatro más que Central Buenos Aires de Zárate (1). En Marcos Paz, frente al finalista de la pasada edición (que lo eliminó justamente en Octavos de Final), los dirigidos por la dupla Cristian Tejera-Miguel Ríos disputaron un encuentro parejo, trabado por momentos. Y con orden supieron neutralizar a su rival. En ese marco, la igualdad fue justa, aunque los campanenses contaron con buenas oportunidades para abrir el marcador en los pies de Javier Tejera, Facundo Fernández y Sebastián Nicolin. La formación del Verdinegro (que no pudo contar con Julio Serrano, Leonel Bargas y Jonathan Pavón) en esta oportunidad fue la siguiente: Guillermo Friedrich; Miguel Ríos, Matías Andruzyzsyn, Brian Aranda, Sergio Robles; Gonzalo Ramos, Tulio Barrios, Maximiliano Díaz, Diego Romero; Javier Tejera y Facundo Fernández. Luego ingresaron Sebastián Nicolin (por Díaz), Claudio López (por Tejera) y Antonio Soraire (por Romero). Mientras que en el banco quedaron: Gustavo Vergara, Mariano Rosada, Marcelo Cabral y Omar Andruzyzsyn. En la continuidad de esta Zona E, La Esperanza quedará libre el próximo fin de semana y luego, en la última fecha de esta primera fase, será local frente a Central Buenos Aires.

CON UN TRIUNFO Y DOS EMPATES, LA ESPERANZA ESTÁ INVICTO EN EL TORNEO LAS CAMPANAS QUEDÓ COMO ESCOLTA Por la Zona F, Estrada FC superó 6-4 a Maipú en un duelo de equipos zarateños que tuvo como gran figura a Jesús Cabrera, capitán del ganador y autor de cuatro goles para la victoria de su equipo. Con este resultado, Estrada saltó a la cima de la Zona F con 5 puntos, postergando a Atlético Las Campanas, que tuvo fecha libre y se mantiene con 4 unidades. Por su parte, Maipú cierra la tabla con un punto. El próximo fin de semana, el actual bicampeón de la Liga Campanense recibirá la visita de Estrada (ya clasificado a los Octavos de Final) en un partido que se jugará en nuestra ciudad y que podría garantizarle el boleto a la próxima ronda a Las Campanas. LA JOSEFA CAYÓ ANTE BELGRANO Perdió 4-1 como local y sigue compartiendo el último puesto de la Zona D. En el inicio de la segunda rueda de esta Copa Federación Norte 2020, La Josefa no pudo cambiar el rumbo de su campaña y sufrió su tercera derrota en cuatro presentaciones. Esta vez fue por 4-1 como local frente a Belgrano de Zárate. El conjunto de nuestra ciudad comenzó ganando con un gol de Gonzalo Maidana en la primera parte, pero no pudo sostener esa ventaja en la primera parte. De hecho, el Indio de Villa Massoni logró dar vuelta el marcador antes del entretiempo: Agustín Pol, de cabeza, marcó el 1-1, mientras que Martín Ríos, de penal (por mano de Marcelo Dorregaray) estableció el 2-1. En el complemento, Ángel Salvo y Javier Patyn establecieron cifras definitivas ante un La Josefa volcado en ataque a la búsqueda del empate. En este encuentro, el Josefero formó con Ezequiel Urbina; Pablo Queipo, Marcelo Dorregaray, Néstor Miguelez, Javier Martínez; Marcos Milesi, Gonzalo Maidana; Agustín Martínez, Marcelo González, Pablo Tornatori; e Iván García. Luego ingresaron Nicolás González (por Dorregaray), Facundo Rambaud (por J. Martínez) y Jonathan Gómez (por A. Martínez). En el otro partido de esta Zona D, Fundición de Baradero aplastó 7-1 a Lima FC, que, al igual que La Josefa, apenas ha sumado un punto en este certamen (producto del empate 0-0 entre ambos). Solo que ahora quedó con peor diferencia de gol que el equipo campanense. La tabla de posiciones de este grupo sigue siendo liderada por Belgrano y Fundición, con 10 puntos cada uno; mientras que La Josefa y Lima suman 1. En la próxima fecha se enfrentarán los punteros, mientras que La Josefa y Lima FC estarán frente a frente en un partido que podría definir la tercera posición.



LA JOSEFA SIGUE SIN CONOCER LA VICTORIA EN ESTE TORNEO.

