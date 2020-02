La Auténtica Defensa. Edición del martes, 11/feb/2020 Fútbol Femenino:

El equipo de La Paternal, líder indiscutido de la Primera B, se impuso 6-1 en el Carlos Vallejos en el marco de la 17ª fecha. Igualmente, las Auriazules siguen en puestos de clasificación a la Zona Campeonato. Las chicas de Puerto Nuevo sabían que el domingo afrontaban un difícil compromiso. Y Argentinos Juniors, líder indiscutido del campeonato de la Primera B (ganó 16 de sus 17 encuentros), no las perdonó: fue derrota 6-1 en el partido disputado en el estadio Carlos Vallejos del barrio Don Francisco. La gran figura de la tarde fue Agustina Ochiuzzi, autora de cinco de los seis goles del conjunto de La Paternal, que al término del primer tiempo ya ganaba 3-0 por el triplete anotado en esa etapa por la delantera visitante. En el complemento, Ochiuzzi sumó otros dos tantos y Fiama Silva anotó el sexto gol del Bicho. El descuento del Portuario fue obra de Noemí Gómez (11ª conquista del campeonato para ella) a los 41 minutos del segundo tiempo. Para este cotejo, el DT Néstor Daniel Gómez (que no pudo contar con la capitana Marisa González, expulsada ante Deportivo Morón) dispuso la siguiente formación: Celina Moya; Nancy Ríos, Emilce Correa, Soledad Medina, Triana Ocampo; Lucila Molinas, Sabrina Ogrine, Maia Valles, Manuela Cardozo; Micaela González y Noemí Gómez. Luego ingresaron Micaela Scandroglio (por Ríos), Mariel Rossini (por Ocampo) y Nicole Viviant (por M. González). Con esta derrota, las Auriazules se mantienen con 27 puntos y ahora comparten el octavo lugar de la tabla junto a Estudiantes de Buenos Aires (superó 3-1 como visitante a Deportivo Merlo). Así, siguen en puestos de clasificación a la Zona Campeonato, todavía con cuatro puntos de margen respecto a la 11ª posición. En los restantes encuentros de esta 17ª fecha se dieron los siguientes resultados: Almirante Brown 0-0 Banfield, Comunicaciones 1-1 Deportivo Armenio, Deportivo Merlo 1-3 Estudiantes (BA), Luján 1-4 Sarmiento (J), Deportivo Español 4-0 Defensa y Justicia, Atlanta 1-4 Ferro Carril Oeste, All Boys 8-0 Lima FC y Camioneros 5-2 Liniers. En tanto, fueron suspendidos: Argentino de Quilmes vs Deportivo Morón y Argentino de Rosario vs Atlas (de la fecha anterior está pendiente el duelo Sarmiento vs All Boys). Con estos resultados, las posiciones quedaron de la siguiente manera: 1) Argentinos Juniors, 48 puntos; 2) Ferro Carril Oeste, 46 puntos; 3) Comunicaciones, 39 puntos; 4) Banfield, 37 puntos; 5) All Boys*, 36 puntos; 6) Sarmiento*, 33 puntos; 7) Deportivo Español, 28 puntos; 8) Puerto Nuevo y Estudiantes (BA), 27 puntos; 10) Defensa y Justicia, 26 puntos; 11) Deportivo Merlo y Camioneros, 23 puntos; 13) Luján y Lima, 20 puntos; 15) Atlanta, 17 puntos; 16) Deportivo Armenio, 16 puntos; 17) Almirante Brown, 15 puntos; 18) Deportivo Morón*, 13 puntos; 19) Argentino de Rosario*, 12 puntos; 20) Argentino de Quilmes*, 10 puntos; 21) Atlas*, 7 puntos; 22) Liniers, 4 puntos. El próximo compromiso para las chicas de Puerto Nuevo será el domingo a las 17 horas frente a Atlas, uno de los colistas del certamen. Será, cuando solo restan cuatro fechas, una buena oportunidad para las Auriazules de sumar puntos importantes para acercarse a la clasificación a la Zona Campeonato.



LA FORMACIÓN DE LAS AURIAZULES FRENTE A ARGENTINOS JUNIORS.





TRIANA OCAMPO VA AL PISO EN UNA ACCIÓN DEL PARTIDO DISPUTADO EL DOMINGO EN EL ESTADIO CARLOS VALLEJOS (FOTO: FERNANDO ODUBER)

#PuertoNuevo Las Auriazules cayeron 6-1 como locales ante Argentinos Jrs (16 victorias en 17 partidos), pero se mantienen en puestos de clasificación a la Zona Campeonato: están 8vas con 27 puntos. El domingo enfrentarán a Atlas. pic.twitter.com/oiIztxu7L2 — Pablo Scoccia (@chuecosco) February 11, 2020

