Breves: Polideportivas

EL PEQUE NO PUDO Diego Schwartzman perdió en la final del ATP 250 de Córdoba frente al chileno Cristian Garín, quien se impuso 2-6, 6-4 y 6-0 para conquistar su tercer título como profesional. Así, el trasandino avanzó cinco puestos en el ranking mundial y ocupa ahora la 26ª ubicación. Por su parte, "El Peque" se mantiene en el 14º lugar y sigue siendo el mejor argentino. Los otros tres tenistas nacionales en el Top 100 perdieron escalones esta semana: Guido Pella (-5) cayó al 27º puesto; Juan Ignacio Londero (-19 tras no poder defender el título en Córdoba) bajó al 69º; y Federico Delbonis (-13) está ahora 87º. COMENZÓ EL ARGENTINA OPEN Ayer se puso en marcha la acción del ATP 250 que se disputa en el Buenos Aires Lawn Tennis Club. El único argentino en salir a la cancha por el cuadro principal fue Federico Delbonis, que superó 1-6, 6-3 y 7-5 al boliviano Hugo Dellien y será el rival de Diego Schwartzman en Octavos de Final. Hoy debutarán Facundo Bagnis (vs el eslovaco Andrej Martin), Facundo Díaz Acosta (ante el chileno Cristian Garín), Francisco Cerúndolo (contra el serbio Laslo Djere), Juan Ignacio Londero (vs el eslovaco Filip Horansky) y Leonardo Mayer (ante el español Albert Ramos-Viñolas). Por su parte, Guido Pella, al igual que "Peque" Schwartzman arrancará desde la segunda ronda (espera por el ganador de Bagnis vs Martin). BRONCE PARA EL CICLÓN Por segundo año consecutivo, San Lorenzo terminó en el podio de la Copa Intercontinental de Básquet luego de ganar el partido por el tercer puesto: superó 96-90 a Río Grande Valley Vipers, equipo de los Houston Rockets en la Liga de Desarrollo de la NBA. El máximo goleador del Ciclón fue el escolta Dar Tucker, quien sumó 21 puntos. QUIMSA ESTÁ SÓLIDO Quimsa de Santiago del Estero, líder de la Liga Nacional de básquetbol con registro de 13-2, superó el domingo a Platense (7-11) por 102-77 con una gran actuación de Ismael Romero Fernández, goleador del partido con 31 puntos. En tanto, Weber Bahía Basket (10-9) superó 97-95 a Boca Juniors (9-11) gracias a una volcada de rebote ofensivo de Fausto Ruesga en los segundos finales. VÓLEY: TRIUNFO DE "MUNI" Ciudad de Buenos Aires conquistó una valiosa victoria sobre River Plate por 3-0 en Núñez y continúa firme con 36 puntos como escolta de la Liga de Voleibol Argentina, que tiene como único líder al invicto Bolívar (43 puntos). "Muni", que acumula 12 triunfos y 3 caídas, se impuso sobre el Millonario (3º con 29 puntos) con parciales de 25-23, 27-25 y 25-16 en el Microestadio del Monumental. TC: VIEDMA SE PREPARA A pocos días del comienzo del Turismo Carretera 2020, los integrantes de la Cámara Auto Moto Club de Viedma van terminando con los trabajos pedidos por la ACTC para adecuar la pista de la capital rionegrina para concretar la fecha inaugural, cuyas actividades oficiales comenzará este viernes.



Breves: Polideportivas

11 de Febrero 2020

