RIVER SE MANTUVO Tras empezar perdiendo, River Plate se recuperó con goles de Ignacio Fernández y Robert Rojas y derrotó 2-1 a Unión de Santa Fe como visitante. De esa manera, el Millonario (39) dispone nuevamente de tres puntos de ventaja sobre Boca (36), que el sábado le había ganado 2-0 a Atlético Tucumán como local. HAZAÑA ACADÉMICA Como local, con dos hombre menos por las expulsiones de su arquero Gabriel Arias (a los 39 del PT) y del campanense Leonardo Sigali (al inicio del ST), Racing Club venció 1-0 a Independiente en el clásico de Avellaneda con gol del chileno Marcelo Díaz a los 41 del ST. Posteriormente, el Rojo también se quedó con 9 por las rojas a Cecilio Domínguez y Lucas Romero. EL RESTO Los demás resultados de esta fecha 19 de la Superliga fueron: Aldosivi 0-2 Central Córdoba (SdE), Argentinos 0-0 Lanús, Gimnasia (LP) 1-1 Patronato, Defensa y Justicia 0-0 Colón, Banfield 1-1 Rosario Central, Newells 0-0 Estudiantes (LP), San Lorenzo 1-0 Vélez Sarsfield, Arsenal 1-1 Talleres y Godoy Cruz 2-1 Huracán. Así, tras River (39) y Boca (36) se ubican: Lanús (33), Argentinos (32), Racing (31) y Arsenal, Newells, Vélez, Rosario Central y San Lorenzo (todos con 30). Y en zona de descenso siguen Gimnasia, Patronato y Aldosivi. BICHO SUDAMERICANO Desde las 19.15, Argentinos Juniors recibirá a Sporting Huancayo de Perú en el inicio de su participación en la Copa Sudamericana 2020. Hoy también jugarán: Atlético Grau de Perú vs River Plate de Uruguay, Sol de América de Paraguay vs Goias de Brasil y Deportivo Cali vs River de Paraguay. En tanto, por la Fase Previa II de la Copa Libertadores se medirán: Deportivo Táchira de Venezuela vs Independiente Medellín, Inter de Brasil vs Universidad de Chile y Deportes Tolima de Colombia vs Macara de Ecuador. PRIMERA B METRO La tercera fecha del Torneo Clausura se completó entre domingo y lunes con los siguientes resultados: Villa San Carlos 1-2 San Miguel, Acassuso 3-1 J.J. Urquiza, Argentino de Quilmes 1-2 Los Andes y Fénix 0-1 Tristán Suárez. El líder es Comunicaciones con 9 puntos. PRIMERA C Deportivo Merlo le ganó 2-1 el clásico a Argentino de Merlo y se convirtió en el único líder del Clausura con 10 puntos. Por esta cuarta fecha también jugaron: Deportivo Español 0-2 Real Pilar, Lamadrid 0-2 Berazategui, Ituzaingo 2-1 Excursionistas, Sportivo Italiano 2-0 Luján y L.N. Alem 1-0 Laferrere. En tanto, Cañuelas vs San Martín (B) fue suspendido a los 40 minutos por incidentes. Hoy cierran: El Porvenir vs Central Córdoba (R) y Dock Sud vs Midland. PRIMERA D Liniers, campeón del Apertura, comenzó el Clausura con victoria: superó 3-1 como local a Muñiz. Además, Defensores de Cambaceres le ganó 2-0 como visitante a Argentino de Rosario y, ayer, en cancha de Puerto Nuevo, Central Ballester igualó 1-1 con Sportivo Barracas. El Portuario, por su parte, debutó el sábado con derrota: 1-0 ante Deportivo Paraguayo como local. En esa misma jornada, Atlas venció 1-0 a Centro Español en General Rodríguez. Hoy juegan: Lugano vs Claypole. Y mañana: Yupanqui vs Juventud Unida.



Breves: Fútbol

11 de Febrero 2020

