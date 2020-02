La casa de electrodomésticos Distrimas volvió a ser víctima de delincuentes armados que se llevaron dinero en efectivo. El comercio, ubicado en la Av. Varela, a pocos metros de la plaza Eduardo Costa, había sido asaltado el pasado 11 de enero. La casa de electrodomésticos Distrimás fue otra vez víctima del accionar de delincuentes armados, quienes amenazaron a los empleados y se llevaron dinero en efectivo de la sucursal ubicada en la avenida Varela, a pocos metros de la plaza Eduardo Costa. El robo ocurrió el lunes 10 y es el segundo que Distrimás sufre en menos de un mes: el pasado sábado 11 de enero, dos delincuentes también habían asaltado el local bajo la misma modalidad, logrando escapar con un botín cercano a los 50 mil pesos en efectivo. Esta vez la suma de dinero sustraída no trascendió. Y a diferencia del asalto del mes pasado, esta vez no hubo agresión física de por medio, ya que ninguno de los empleados sufrió ataques de parte de los delincuentes. En cambio, el pasado sábado 11 de enero, uno de los empleados fue golpeado por los delincuentes y luego, junto a otros dos, encerrados en una oficina del fondo del local. En Distrimás no solo se venden artículos para el hogar: allí también funciona una boca de Pronto Pago en la que se pueden abonar servicios e impuestos y efectuar recargas de celulares.

El local está ubicado en la Av. Varela, a pocos metros de la plaza Eduardo Costa (Foto: archivo).

#LocalesPolicialesSociedad Asaltan Distrimas: Fueron dos hombres armados. Se llevaron $50 mil y los dejaron encerrados. Dos hombres armados irrumpieron ayer por la tarde en el local de la cadena de venta de electromésticos Distrimas, en… https://t.co/JMGkNYvmRS | CampanaBA — La Auténtica Defensa (@LADdigital) January 12, 2020

Le asestaron dos robos en un mes

