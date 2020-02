Fue ayer entre una moto y un auto. La motociclista no sufrió heridas de gravedad. En horas del mediodía de ayer se registró un accidente entre un automóvil y una motocicleta. El hecho ocurrió en la intersección de las calles Urquiza y Castelli, en el barrio Banco Provincia, y fue protagonizado por un auto Volkswagen Gol y una motocicleta Zanella. Producto del impacto, la motociclista sufrió algunas heridas, aunque en principio ninguna revistió gravedad. Por eso, la ambulancia 1 del SAME la asistió en el lugar, prescindiendo del traslado al nosocomio local. También participó del operativo de emergencia el móvil de zona 3 del Comando de Patrulla de la Policía Bonaerense. En tanto, vecinos de la zona recalcaron los reiterados accidentes que se producen justamente en dicha esquina, en el cruce de Urquiza y Castelli.

UNA AMBULANCIA DEL SAME SE HIZO PRESENTE EN EL LUGAR, AUNQUE NO HIZO FALTA EL TRASLADO AL HOSPITAL.

#Dato Choque en Urquiza y Castelli, a las 13hs. Una Zanella Sapucay y un Gol Trend, la conductora de la moto con golpes varios fue asistida por SAME 1 en el lugar. Sin traslado.. Comando Patrulla zona 3 presenció el intercambio de datos de seguros. pic.twitter.com/KDuXh1SPFy — Daniel Trila (@dantrila) February 12, 2020

Nuevo choque en Urquiza y Castelli

