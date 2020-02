Y EN LA SUPERLIGA… Dos de los tres campanenses que actúan en la Superliga vieron acción el último fin de semana. El defensor Leonardo Sigali fue titular en el clásico de Avellaneda, aunque al inicio del segundo tiempo vio la roja por supuesta agresión y dejó a Racing Club con nueve jugadores. El resto es historia conocida: La Academia aguantó a un insulso Independiente y en el final, con gol de Marcelo Díaz, se quedó con una victoria histórica. Por su parte, Nazareno Solís ingresó a los 15 minutos del segundo tiempo en Aldosivi, que sufrió una dura derrota al perder 2-0 como local frente a Central Córdoba de Santiago del Estero. Así, el elenco de Mar del Plata sigue en zona de descenso, aunque todavía tiene margen como para ilusionarse con la permanencia. Finalmente, Joaquín Arzura no estuvo entre los 18 de Huracán que cayeron 2-1 como visitante frente a Godoy Cruz de Mendoza en el cierre de la fecha. El Globo no despierta (lleva 9 fechas sin ganar, con tres empates y seis derrotas), pero cuenta con la suerte de ya tener asegurada su permanencia en la Superliga. Tras su lesión debutó en el torneo chileno: ingresó en el ST y marcó el descuento de Colo Colo en la derrota 2-1 ante Audax Italiano. Luego de consagrarse campeón de la Copa de Chile a los pocos días de su arribo a Colo Colo, el debut de Nicolás Blandi en el Campeonato chileno se vio demorado por un desgarro miofascial en el biceps femoral derecho. Así, debió esperar hasta la tercera fecha para tener sus primeros minutos en el Cacique. Fue el último domingo, frente a Audax Italiano, en una jornada que terminó siendo negativa para su equipo, pero que terminó regalando el primer gol del delantero campanense en el país trasandino. Nico ingresó junto a Pablo Mouche en el inicio del segundo tiempo, cuando Colo Colo ya perdía 2-0. Con esos cambios, el DT Mario Salas buscó dar vuelta el marcador y si bien el Cacique apretó y generó numerosas situaciones de riesgo, no pudo llegar al empate. Sí logró descontar y lo hizo justamente por intermedio de Blandi, quien a los 24 minutos conectó de primera, arrojándose al piso, un centro bajo de Bolados para superar al arquero argentino José Devecchi (también ex San Lorenzo), quien fue la figura del encuentro. "Los goles son importantes, pero se valorizan más cuando Colo Colo gana", señaló con sabor agridulce. "Lamentablemente no pudimos concretar todas las ocasiones. Nosotros sabemos lo que podemos generar cuando vamos para adelante. Pero no nos podemos conformar con eso porque somos un equipo grande", cerró el campanense. Con esta derrota, Colo Colo sigue con solamente 3 puntos en tres fechas y, por ello, ahora se ubica en la 12ª posición, a seis de distancia del único líder, Universidad Católica, que tiene puntaje ideal (9) y será, justamente, el próximo rival del Cacique. MÁS CAMPANENSES POR SUDAMERICA Por su parte, Adrián Martínez no vio acción en el triunfo 2-1 de Libertad sobre River Plate por la cuarta fecha del Torneo Apertura 2020 de Paraguay. Con esta victoria, el conjunto Gumarelo llegó a los 10 puntos y comparte la cima junto a Guaraní. En tanto, el mediocampista Matías Ballini sufrió una lesión muscular en el gastrocnemio de la pierna derecha y no estuvo entre los convocados de Independiente Santa Fe, que por la cuarta fecha del Apertura 2020 de Colombia derrotó 3-1 a Junior de Barranquilla y firmó su primera victoria en el certamen. Ahora, el León suma 5 puntos y se ubica en la 12ª posición, a cuatro del líder Deportivo Pasto (tiene 9 unidades y un partido menos). Finalmente, el delantero Diego Dorregaray se apresta a comenzar la Liga Pro de Ecuador con Técnico Universitario, que el domingo debuta ante Barcelona. En el último amistoso del Rodillo Rojo, "Fonito" convirtió de penal el único tanto de su equipo en la derrota 3-1 ante Liga Deportiva Universitaria.

