Rechazan que se exima de la obligación de presentar el certificado de alumno regular.

Los concejales del bloque Juntos por el Cambio solicitaron a la Anses que revise la modificación que efectuó en la Ayuda Escolar Anual a fin de garantizar la concurrencia a la escuela de todos los niños.

El rechazo a esta medida impulsada por el Gobierno se debe a que se exime a los padres de la obligación de presentar el certificado de alumno regular de sus hijos antes del comienzo de las clases como condición para percibir el beneficio económico.

En este sentido, los ediles recordaron que en agosto de 2019, Anses había establecido que para cobrar la Ayuda Escolar Anual antes del inicio escolar, era necesario haber presentado el certificado de los hijos. Ese requisito entraba en vigencia para el pago de este año.

"La presentación del certificado de escolaridad, que ya era obligatorio para quienes recibían la AUH, se había extendido a los beneficiarios de Asignaciones Familiares para garantizar que todos los niños asistan a las clases", enfatizaron.

"Creemos que no existen motivos que justifiquen la no presentación del certificado escolar en tiempo y forma por parte de los padres", agregaron desde el oficialismo y señalaron que durante los últimos años se simplificó y agilizó el proceso para la presentación de la información. "Ahora los certificados se pueden presentar a través de Internet con la App de Anses y ya no es necesario ir a una oficina".

Por último, los concejales aseguraron que "la cobertura universal a la niñez es una política de Estado en la Argentina" y que "con ese compromiso, durante la gestión de Cambiemos se ampliaron y extendieron las asignaciones incluyendo a los hijos de monotributistas y trabajadores temporales, incorporando a más de 1.6 millones de niños".