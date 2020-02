Más de "Breves - Actualidad Nacional" en Edición del miércoles, 12/feb/2020. Más de "Breves - Actualidad Nacional" en Edición del miércoles, 12/feb/2020. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Nacional: Breves: Noticias de Actualidad

Breves: Noticias de Actualidad

REPERFILAMIENTO AF20 El Ministerio de Economía anunció que reestructurará el bono AF20 que vence este jueves, y que pagará solamente los intereses del bono, al tiempo que precisó que el pago capital será "postergado" y estará atado a la reestructuración de la deuda externa. "Se pagarán los intereses al vencimiento, mientras que la amortización será postergada, en esta instancia hasta el 30 de septiembre del corriente año, de modo de poder contar con más tiempo para poder reestructurar este bono de una forma consistente con el resto de la reestructuración de la deuda externa", se indicó en un comunicado de la cartera que dirige Martín Guzmán. SUBIÓ EL DÓLAR "SOLIDARIO" El dólar "solidario", que tiene el recargo del 30%, subió ayer 15 centavos y cotizó a $82,50, en una jornada cargada de nerviosismo por la decisión del Gobierno de reperfilar un bono que vencía este jueves. En las últimas dos jornadas, el dólar acumuló un aumento de 50 centavos. Según la cotización que en promedio releva el Banco Central, el dólar operó este martes a $58,59 para la compra y $63,46 para la venta ENCUENTRO SEGURO El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó un encuentro con la ministra de Seguridad nacional, Sabina Frederic, y su par bonaerense, Sergio Berni, en medio de la tensión entre ambos por las políticas del área. Durante la reunión se avanzó en "la implementación de una mesa operativa conjunta de coordinación que permitirá conocer la magnitud del despliegue de las fuerzas federales en la Provincia". "Fue una reunión exitosa. Lo que veníamos solicitando al Ministerio de Seguridad de la Nación era coordinar la actividad de prevención y seguridad ciudadana con las fuerzas de seguridad federales", expresó Berni tras el encuentro. ADVERTENCIA DE SANCIONES La Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) advirtió que sancionará a las empresas que no están prestando el servicio de transporte de pasajeros, por entender que realizaron un paro "arbitrario e injustificado". Este martes, un sector disidente de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) llevó adelante una medida de fuerza que afectó a más de 50 líneas, en Capital Federal y Gran Buenos Aires. AÑOS DIFÍCILES El ex ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva Lino Barañao, destacó el anuncio de nuevos ingresos al CONICET y de aumentar subsidios a proyectos y remarcó que es "una satisfacción". "Es algo que todos queríamos. Todos hemos trabajado por eso, aún durante estos últimos cuatro últimos años, que han sido muy duros, la producción científica del CONICET se mantuvo, no se echó a nadie", sostuvo el referente científico. POR SORTEO Por sorteo, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi fue designado como el reemplazante del fallecido magistrado Claudio Bonadio, por lo que se encargará de todas sus causas. El magistrado tendrá bajo su mando tanto el Juzgado Criminal y Correccional Federal número 8, que encabeza, como el 11, el que estaba en manos de Bonadio. La designación fue realizada por la Cámara Federal porteña a través de un sorteo manual con un bolillero.

Breves: Noticias de Actualidad

12 de Febrero 2020

