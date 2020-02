Tarjeta Alimentaria: ahora son más de $15 millones

QUIÉNES Y CÓMO La tarjeta Alimentaria 2020 se comenzará a distribuir en Campana a partir de marzo a través del Banco Provincia. Se trata de una tarjeta con la que se podrán comprar alimentos en todos los comercios con Posnet. Se recargará los terceros viernes de cada mes y no sirve para extraer dinero. No hace falta inscribirse, dado que la recibirán aquellos vecinos que ya son beneficiarios de la Asignación Universal con hijos de hasta 6 años de edad o con discapacidad; y beneficiarias de la Asignación Universal por Embarazo, por lo cual serán notificados oportunamente cuando esté disponible. El monto asignado es de $4000 en el caso de tener un hijo, y $6000 con dos o más hijos. La diputada provincial Soledad Alonso se reunió ayer con la Secretaria de Inclusión Social del Ministerio Social de la Nación. La tarjeta se distribuirá en Campana durante el mes de marzo. Beneficiará a unos 5600 vecinos, incluyendo a bebés en gestación. Funciona igual que una tarjeta de débito, pero no se puede retirar efectivo: es sólo para la compra de alimentos. A partir de marzo se comenzará a implementar en nuestra ciudad la Tarjeta Alimentaria 2020 instrumentada a través del Plan AlimentAR que lleva adelante el Ministerio Nacional de Desarrollo Social en todas las provincias argentinas. Así lo confirmó la diputada Soledad Alonso, quien ayer se reunió en CABA por el tema con la Secretaria de Inclusión Social del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, Laura Alonso. La otra novedad que comentó Alonso es que en Campana serán distribuidos $15 millones mensuales a través de la tarjeta. "Se corrigió el ponderado inicial de beneficiarios en nuestra ciudad, y puede llegar crecer más adelante. En este momento estamos hablando de 3085 tarjetas y unos 5610 campaneses los beneficiarios, incluyendo niñas, niños y bebés en gestación", aclaró la Diputada Provincial de nuestra ciudad. "Esto ensambla dentro del Plan Argentina Contra el Hambre, que busca atender las necesidades nutricionales esenciales de los sectores vulnerables, y fortalecer lo que es nuestra soberanía alimentaria. Mientras la provincia y la Argentina se ponen de pie, la prioridad pasa por asistir a los que más necesitan. También, indirectamente, es una forma de inyectar dinero en la economía de la ciudad: son $15 millones destinados sólo a la compra de alimentos, y esperamos sean utilizados principalmente en los pequeños comercios de los barrios. Funciona como una tarjeta de débito, por lo cual es necesario tener el Posnet habilitado, pero no permite retirar dinero: sólo mercadería". Según explicó Alonso, los beneficiarios de la Tarjeta Alimentaria 2020 integran el mismo universo de vecinos que ya percibe la Asignación Universal: madres embarazadas a partir de los 3 meses, madres y padres de niños de entre 0 y 6 años, o de discapacitados, que no pueden alcanzar la canasta alimentaria básica. La herramienta es parte del Plan Nacional Integral Argentina Contra el Hambre y su implementación tiene tres objetivos básicos: que todos los argentinos accedan a la canasta básica de alimentos; mejorar la calidad nutricional; y fomentar el desarrollo local. En este último sentido, Alonso recordó: "Como esta ayuda complementaria está destinada sólo a la compra de alimentos, el beneficiario podría llegar destinar parte de su asignación universal a otras necesidades postergadas, por lo cual también se espera que indirectamente se beneficien también comerciantes que se dedican a otros rubros como el de indumentaria, por ejemplo". La Diputada provincial puntualizó que con la entrega de la tarjeta está previsto que los beneficiarios asistan a una charla sobre nutrición, salud, y con recomendaciones para realizar las compras. "La Tarjeta Alimentar fue pensada como un complemento transitorio que se les brinda a las familias más necesitadas de todo el país. La aspiración de que su uso caduque lo antes posible porque significará que la economía se puso en marcha y comenzó a incluir a los que menos tienen", concluyó.

Soledad y Laura Alonso ayer en el Ministerio de Desarrollo Social. “La Tarjeta Alimentar fue pensada como un complemento transitorio que se les brinda a las familias más necesitadas de todo el país", señaló la diputada de nuestra ciudad.



Tarjeta Alimentaria: ahora son más de $15 millones

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar