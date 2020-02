Efemérides del día de la fecha: 12 de febrero

P U B L I C



DÍA INTERNACIONAL DE DARWIN Impulsado por el Dr. Robert Stephens, el profesor Massimo Pigliucci y Amanda Chesworth, en este día se conmemora el nacimiento de Charles Darwin y se pretende resaltar su contribución a la ciencia, al progreso del pensamiento científico y a toda la humanidad; a su vez, promueve la práctica de la ciencia en general. Nacido en el año 1809 en Shrewsbury, Inglaterra, el científico siempre fue guiado por su fascinación y curiosidad por la naturaleza que lo incitó a viajar como naturalista en el "HMS Beagle" con la misión de ayudar en la expedición cartográfica por América del Sur. Así, llegó a nuestro país y, en Punta Alta, encontró fósiles de un Gliptodonte, armadillo gigante, y un Megaterio, mamífero pariente del perezoso, que junto a sus demás descubrimientos en el lugar fueron fundamentales para que formulara la Teoría de la Evolución: "durante el viaje del Beagle, había quedado profundamente impresionado cuando descubrí en la formación Pampeana, grandes animales fósiles cubiertos con caparazón como los actuales armadillos. Era evidente que hechos como estos, y también muchos otros, sólo podían explicarse mediante la suposición de que las especies se modificaban gradualmente; y el tema me obsesionaba." Falleció en el año 1882 en Kent, Inglaterra.



FALLECE JULIO CORTÁZAR Julio Florencio Cortázar nació el 26 de agosto del año 1914 en Ixelles, Bélgica. Radicado en el país desde los 4 años, transcurrió su infancia en Banfield acompañado por los libros que le hacían olvidar de las enfermedades que lo mantenían en cama. Inspirado por sus lecturas a los 9 años empezó a escribir sus primeros cuentos y sonetos: "en suma, desde pequeño, mi relación con las palabras, con la escritura, no se diferencia de mi relación con el mundo en general. Yo parezco haber nacido para no aceptar las cosas tal como me son dadas." En el año 1932 se recibió de maestro normal y, dos años más tarde, de profesor en Letras en la Escuela Normal de Profesores Mariano Acosta. Dio clases en Bolívar, Saladillo y Chivilcoy empujado por la necesidad de mantener a su madre y resignando estudiar Filosofía en la Universidad de Buenos Aires. Aprovechando sus experiencias, a lo largo de los años mantuvo el hábito de escribir dando como resultados cuentos y poemas; su primera publicación fue el libro de sonetos, "Presencia", publicado bajo el sinónimo de Julio Denis, en el año 1938. En el año 1944 publicó su primer cuento, "Bruja", en la revista "Correo Literario", tres años después, se consagró como narrador con la publicación del cuento "Casa Tomada" en la revista "Los Anales de Buenos Aires" dirigida por el escritor Jorge Luis Borges: "yo soy muy vago para escribir, escribo cuando me da la gana y me tomo todo el tiempo necesario. No soy un escritor profesional, soy un aficionado que escribe libros." En apenas 9 meses se recibió de traductor público de francés e inglés en el año 1948; disconforme con el gobierno, en el año 1951 se marchó a París donde trabajó como traductor independiente para la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y publicó el libro "Bestiario" el cual contenía los cuentos "Circe", "Lejana", "Casa tomada", "Las puertas del cielo", entre otros: "las palabras nunca alcanzan cuando lo que hay que decir desborda el alma." Durante el denominado "boom Latinoamericano", fenómeno en el que los libros escritos por latinoamericanos alcanzaron gran éxito y fueron ampliamente distribuidos en el mundo, Cortázar publicó "Rayuela" (1963), una de sus obras más importantes y aclamadas: "de alguna manera es la experiencia de toda una vida y la tentativa de llevarla a la escritura." Falleció en el año 1984 en París, Francia. EL "KUN" AGÜERO DEBUTA EN LA COPA LIBERTADORES Un día como hoy en el año 2004, Sergio Agüero debutaba en la Copa Libertadores ante el equipo peruano Cienciano del Cusco. Previo a esto el delantero de apenas 15 años había debutado en Primera División contra San Lorenzo por la última fecha del Torneo Clausura 2003; en aquella ocasión entró a los 24 minutos del segundo tiempo por Emanuel Rivas y, a pesar de no haber convertido un gol, su gran actuación llegó a las páginas del diario deportivo "Olé": "siete minutos después de entrar, ´Kun´ (así le dicen en el club) metió un lindo enganche y pasó con velocidad al ataque. […] Lo mejor: un pique rompiendo la defensa y un centro que no pudo conectar con Maximiliano Ayala. Bien, ¿no?" Luego de ese partido, los directores técnicos Oscar Ruggeri y, más adelante, Osvaldo Sosa no lo tuvieron en cuenta relegándolo a la suplencia hasta que José Omar Pastoriza reemplazó a Sosa y lo devolvió al campo de juego en la victoria 4 a 2 de Independiente en la Copa Libertadores. Antes de partir a Europa, Agüero jugó 56 partidos y convirtió 23 goles con la camiseta del "Rojo".



12 de febrero

