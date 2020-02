El entrenador de Villa Dálmine destacó la actuación frente a Instituto en Alta Córdoba y, en particular, la actitud de los jugadores aun en desventaja: "Los chicos se convencieron de que lo podíamos ganar". PRIMERA NACIONAL A la salida de los vestuarios del estadio Juan Domingo Perón de Alta Córdoba, la felicidad se traslucía en el rostro del entrenador Lucas Bovaglio después del triunfo que su Villa Dálmine consiguió sobre Instituto el domingo por la noche. "Arrancar con una victoria, ante un rival como Instituto y de la forma en que se dio, nos da una satisfacción muy grande. Pero como dije antes del partido: cualquier resultado que podíamos obtener en este primer partido no definía nada; es solamente el primer partido. Está bueno arrancar ganando. Hay cosas por mejorar y por pulir, pero con un resultado positivo en las espaldas es más sencillo trabajarlas", señaló el DT en diálogo con Radio City Campana. En el análisis del juego, Bovaglio rescató la actuación global de sus dirigidos y también la fortuna que acompañó ese centro de Nicolás Sansotre que se convirtió en el 1-1 cuando promediaba el complemento. "Entiendo que fuimos superiores en el primer tiempo. Incluso tuvimos tres o cuatro situaciones de gol contra una sola de ellos, que nació de un error nuestro. Ellos tuvieron una efectividad que nosotros no y ahí estuvo la diferencia. En el segundo tiempo se revirtió la historia, tal vez con un poco de fortuna, algo que el semestre pasado muy pocas veces habíamos tenido de nuestro lado. El equipo justificó la victoria. Hizo un buen partido, se plantó con autoridad. La idea fue presionar al rival, que por momentos salió bien y en otros Instituto encontró la manera de sortear esa presión", agregó. Para el entrenador Violeta, la clave estuvo en la mentalidad que mostró el equipo: "Los chicos se convencieron de que lo podíamos ganar. En el entretiempo hablamos de que estábamos 0-1, pero que teníamos 50 minutos por delante de un partido que estaba abierto y ganable. Eso nos deja muy tranquilos porque da cuenta que el mensaje llega y que ellos creen". Finalmente, Bovaglio se refirió al próximo desafío que tendrá Villa Dálmine, el domingo cuando reciba a San Martín de Tucumán en el estadio de Mitre y Puccini: "Será un partido durísimo, ante el presupuesto más alto de la categoría, con jugadores de jerarquía de Primera División. Pero no es invencible. Trataremos de hacer la mejor semana posible para preparar ese partido, que va a ser duro, complicado, pero tenemos fe de que podemos encontrarle la vuelta al rival".

EL FESTEJO VIOLETA EN EL VESTUARIO DE ALTA CÓRDOBA. "HAY COSAS POR MEJORAR Y POR PULIR, PERO CON UN RESULTADO POSITIVO EN LAS ESPALDAS ES MÁS SENCILLO TRABAJARLAS", SEÑALÓ EL DT ÁRBITRO CONFIRMADO PARA RECIBIR A SAN MARTÍN (T) Gerardo Méndez Cedro dirigirá por cuarta vez al Violeta. Ayer, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) informó las ternas arbitrales para la segunda fecha de la segunda rueda de la Primera Nacional. Y en el caso de Villa Dálmine, quedó establecido que Gerardo Méndez Cedro será el juez del partido que disputará el domingo desde las 17.00 frente a San Martín de Tucumán en el estadio de Mitre y Puccini. Los asistentes serán Juan Del Fueyo y Nicolás Bravo, mientras que como cuarto árbitro actuará Fernando Marcos. Los antecedentes de Méndez Cedro con el Violeta invitan al optimismo: los tres encuentros anteriores terminaron en victorias del equipo de nuestra ciudad (3-1 a Unión de Mar del Plata en junio de 2015; 2-1 a Gimnasia de Mendoza en junio de 2015; y 1-0 a Mitre de Santiago del Estero en abril de 2018).

