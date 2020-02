Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del miércoles, 12/feb/2020. Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del miércoles, 12/feb/2020. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Deportiva: Breves: Deportivas

ATLÉTICO, POR LA REVANCHA Esta noche, desde las 21.30 horas, Atlético Tucumán recibirá la visita de The Strongest de Bolivia con la obligación de remontar una desventaja de dos goles si quiere avanzar a la Fase Previa III de la Copa Libertadores 2020. En la ida, en la altura de La Paz, el conjunto tucumano cayó 2-0. Esta noche, además, jugarán: Cerro Porteño de Paraguay vs Universitario de Perú, Palestino de Chile vs Cerro Largo de Uruguay y Corinthians de Brasil vs Guaraní de Paraguay. Ayer se definieron los primeros tres clasificados a la Fase Previa III: Independiente Medellín hizo valer el 4-0 logrado en Colombia y por eso avanzó a pesar de caer 2-0 en la revancha ante Deportivo Táchira en Venezuela; Inter de Porto Alegre (dirigido por Eduardo Coudet) venció 2-0 como local a Universidad de Chile (0-0 en la ida); y Deportes Tolima de Colombia repitió como local el 1-0 de la ida ante Macara de Ecuador. En la última fase, Deportes Tolima jugará con Inter de Porto Alegre, mientras que Independiente Medellín espera por The Strongest o Atlético Tucumán. EMPATÓ ARGENTINOS En el partido de ida de la serie de primera fase de Copa Sudamericana, Argentinos Juniors igualó 1-1 con Sporting Huancayo de Perú en un partido disputado anoche en La Paternal. El Bicho comenzó perdiendo y llegó al empate a los 26 del ST por intermedio de Gabriel Hauche. Ayer, además, jugaron: Atlético Grau de Perú 1-2 River Plate de Uruguay; Sol de América de Paraguay 1-0 Goias de Brasil; y Deportivo Cali de Colombia 2-1 River de Paraguay. DEBUTA LANÚS En la continuidad de la primera fase de la Copa Sudamericana, Lanús recibirá desde las 19.15 horas a Universidad Católica de Ecuador en el primer duelo de la serie. Además jugarán: Huachipato de Chile vs Deportivo Pasto de Colombia, Bahía de Brasil vs Nacional de Paraguay y Llaneros de Venezuela vs Liverpool de Uruguay. PRIMERA C En el cierre de la cuarta fecha del Torneo Clausura, Central Córdoba de Rosario goleó 4-0 como visitante a El Porvenir. En tanto, Dock Sud venció 2-1 como local a Midland. El líder es Deportivo Merlo (10 puntos) y como único escolta se ubica L.N. Alem (8) PRIMERA A FEMENINA En el cierre de la fecha 12 de la Primera A del Torneo Femenino de AFA, Boca Juniors goleó 8-0 como visitante a Villa San Carlos y se mantiene como único líder: suma 34 puntos, tres más que UAI Urquiza (31), que tiene un partido menos. Los demás resultados de la fecha fueron: UAI Urquiza 2-1 Racing Club, Lanús 4-0 Excursionistas, Independiente 3-1 Rosario Central, Esstudiantes (LP) 0-5 River Plate, San Lorenzo 5-0 Huracán, Gimnasia (LP) 1-1 Platense y Defensores de Belgrano 1-0 El Porvenir. LONDERO Y BAGNIS Ayer, en la segunda jornada del ATP 250 que se está disputando en el Buenos Aires Lawn Tennis Club se registraron dos victorias argentinas: Facundo Bagnis superó 6-4 y 6-1 al eslovaco Andrej Martín y será rival de Guido Pella en Octavos de Final; mientras que Juan Ignacio Londero derrotó 6-4, 4-6 y 6-2 al eslovaco Filip Horansky y chocará en segunda ronda con el serbio Laslo Djere, quien venció al argentino Francisco Cerúndolo por 6-2, 2-6 y 6-4. Por su parte, el correntino Leonardo Mayer cayó 4-6, 6-3 y 7-5 con el español Albert Ramos Viñolas, mientras que Facundo Díaz Acosta no pudo con el portugués Joao Sousa, que se impuso 4-6, 6-2 y 6-3.

