La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 12/feb/2020 Automovilismo:

Daniel Berra; "Arrancamos con mucho trabajo"







En su taller en Lima, el reconocido motorista detalló los distintos desafíos con los que inició este 2020, con la temporada del TC y TC Pista a punto de comenzar. En su taller en la ciudad de Lima, como todos los días desde las 8 de la mañana, allí se puede encontrar con Daniel Berra, que ya a esa hora arranca los trabajos en estas semanas en las que se desarrolla todo lo concerniente a los impulsores de sus pilotos de cara al inicio de los campeonatos de las diferentes categorías. Y cordial como en cada encuentro, el motorista se explaya sobre su intensa tarea por estas horas: "Estos son los días donde uno debe poner énfasis en todo lo que está haciendo, porque además de ser nuestro estilo, uno sabe que ya comienza a correr contra el reloj, porque los días pasan rápidamente. Igual, nosotros tenemos todo estructurado como para llegar bien y con tiempo, pero a veces te aparece un contratiempo y debes estar atento para no retrasarte", señala. -No había mejor forma de cerrar el año 2019 que con un campeonato, ¿no? -Sí, seguro. Uno siempre trabaja para eso y no siempre se logra. Pero lo de Dieguito Ciantini permite ver que hay un chico con mucho futuro. El auto funcionó muy bien y desde nuestro lugar hicimos nuestro aporte para ese campeonato en el TC Pista. -¿Cuál fue el secreto para tal galardón? -Lo que te dije recién: todo funcionó a la perfección. Vos sabes que éste es un conjunto de elementos que cuando se da, aparecen los resultados. -Debe ser una motivación especial para toda tu gente. -Desde ya, porque marca que estamos en el buen camino y ahora hay que continuar. Son categorías que te exigen permanentemente y vos debes estar a la altura de las circunstancias. -¿Y cómo arranca este año? -Con mucho trabajo dentro del taller. Veremos luego cómo se va a ir presentando la temporada. -Y está el TC Mouras también, que ya puso primera en Concepción del Uruguay. -Fue sorprendente la cantidad de autos que estuvieron presentes en la primera. Eso abre una positiva forma de ver el futuro de la categoría. Luego pasó esa desgracia que nos dejó mal a todos (NdR: falleció un banderillero tras ser impactado por el auto de Nicolás Ghirardi). -Se dieron muchos cambios antes del arranque en el TC. -Los cambios son permanentes y el movimiento en cada equipo es constante. No recuerdo algo así en los últimos años, con pilotos que van de un lado hacia otro. El tema de los presupuestos un poco está manejando este presente para todos. -¿Y lo tuyo cómo viene? -Estamos bien con Santiago Mangoni, con el Chevrolet. Después de la muy buena temporada que hizo en 2019, el auto lo mantendrán con su equipo familiar en Balcarce. Cristian Dose con el Chevrolet, que si bien no terminó corriendo la temporada pasada, comentó que vuelve con los motores nuestros y de "Gardelito" Fernández. Juan Tomás Catalán Magni continúa con el Ford, mientras que Diego De Carlo lo hará con un Chevrolet nuevo y José Savino seguirá con el Ford. -Hay para entretenerse… -Sí, claro. También tengo el motor listo de Esteban Gini, que arrancó con otro equipo. Aún no hablamos que va a realizar con ese impulsor. Y hay dos motores listos para las camionetas: en una creo que va Matías Rodríguez. Y después están todos los pilotos del TC Pista, estamos también en el TC Mouras, el TC Pista Mouras y el Turismo 4000 Argentino. En principio estamos bien. -Y seguís con los zonales. -Como siempre tenemos varios pilotos que siguen apostando a nosotros y trabajamos en diferentes categorías. Es por eso que, desde hace tiempo, dividimos los trabajos en el taller para tener mayor comodidad para todos y poder cumplir como lo venimos desarrollando desde hace tantos años. -Queda claro que el trabajo es mucho, Daniel. Te agradecemos el tiempo y te dejamos los saludos para el final. -Son para todos aquellos que siguen apostando a nosotros, a la familia que se banca esos momentos no muy buenos y a todos aquellos que también nos saludaron cuando ganamos el campeonato con Ciantini. Les deseo buen año a todos.

BERRA CERRÓ EL 2019 CON EL TÍTULO DE DIEGO CIANTINI EN TC PISTA. Y ESTE 2020 LO INICIA CON MUCHO TRABAJO EN DISTINTAS CATEGORÍAS.



Automovilismo:

Daniel Berra; "Arrancamos con mucho trabajo"

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar