Mariano Raineri fue "despedido" de ANSES y la UDAI Campana está sin Gerente

Así lo manifestó ayer, tras confirmar su apartamiento del cargo en redes sociales. Fue informado de la resolución el pasado 4 de febrero. "Realmente me llevo muchísimo y espero haber estado a la altura de la circunstancias", expresó.

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES), organismo encabezado ahora por Alejandro Vanoli (quien fuera Director del Banco Central), dispuso la desvinculación de un centenar de jefes de las Unidades de Atención Integral (UDAI), elevando a casi 400 el número de personas que dejaron sus cargos desde la asunción del actual gobierno nacional.

La medida alcanzó al Dr. Mariano Raineri, quien se desempeñó como Gerente de la UDAI Campana desde septiembre de 2016 hasta el pasado 4 de febrero, cuando un agente del organismo debió comunicarle a su llegada a la oficina de la avenida Mitre de la resolución que le informaba su salida de ANSES.

"Días atrás fui despedido de ANSES", escribió ayer por la noche Raineri en su muro de Facebook, confirmando una noticia que venía precedida de fuertes rumores.

En diálogo con LAD, el ahora exGerente de la UDAI Campana ratificó la noticia, aunque prefirió (por el momento) no brindar otro tipo de expresiones que las ofrecidas a través de sus redes sociales sobre su salida del organismo.

"No voy a escribir sobre ese tema que se debatirá en otro ámbito", remarcó en su publicación. "Muy por el contrario decidí escribir esta carta, para despedirme de todos los vecinos que integran este gran universo que durante estos casi 4 años me acompañaron, me enseñaron, me ayudaron, me retaron, me abrieron las puertas para que pueda conocer y comprender realidades distintas a las que uno usualmente ve", agregó.

Luego añadió: "Realmente me llevo muchísimo y espero haber estado a la altura de la circunstancias. Y si así no lo hice, aquí me disculpo. Cierto es que uno ni lo sabe todo ni puede responderlo todo, aunque hace un esfuerzo para estar y dar respuestas y soluciones. Seguramente hay a quienes no logre contactar o resolver sus problemas y les pido mil perdones. Y también habrá a quienes sí pudimos ayudar o al menos acompañar o contener. Pero todos deben saber que puse todo lo mejor de mí o al menos eso intenté. En estos momentos, solo puedo despedirme, diciendo que acá seguiré estando para acompañarlos aunque desde otro ámbito, pero acompañando al fin. Gracias a todos...".

El accionar de ANSES con respecto a jefes locales ya habría generado incluso acciones legales en otros municipios y provincias por "irregularidades" en las formas en que se dispusieron las respectivas salidas. De hecho, en oportunidades anteriores, los Gerentes de la UDAI Campana no fueron desvinculados del organismo, sino que tras ser relevados de sus cargos siguieron prestando servicios en otras funciones dentro de la propia ANSES.

La situación de Raineri fue distinta. Incluso, hoy, la UDAI Campana de ANSES se encontraría sin un Gerente designado para reemplazarlo. "Fui despedido", escribió ayer el abogado, quien igualmente no iniciaría acciones legales por esta situación y tendría decidido alejarse por un tiempo de cualquier función pública (anteriormente fue concejal y llegó a ejercer la Presidencia del bloque de Cambiemos en el Honorable Concejo Deliberante).