Realizan simulacro de búsqueda de personas extraviadas

Fue en el ex camping Río Luján, donde en los últimos años se produjeron muchos accidentes. Participó personal y efectivos de diferentes fuerzas. Un simulacro de búsqueda de personas extraviadas se realizó este miércoles en el ex camping Río Luján ubicado en el kilómetro 60 de la Autopista Panamericana Acceso Norte. El evento, que duró alrededor de una hora, fue coordinado por la Secretaría de Seguridad y Prevención Ciudadana del Municipio y contó con la participación de Defensa Civil, Bomberos Voluntarios, el equipo de buzos de Prefectura Naval Argentina, la Brigada Canina K9, Gendarmería Nacional, Policía y Same. En el escenario se simuló la búsqueda de una persona desaparecida mientras se bañaba en una zona prohibida del río y de otra que, al entrar en shock por la situación, se extravió en el monte el rescate de una persona desvanecida en la planta alta y la evacuación de todo el personal que trabaja en el lugar. El intendente Sebastián Abella se acercó al predio para constatar las tareas que realizaron de manera mancomunada las distintas fuerzas y para felicitar a los agentes que se sumaron a la propuesta. El jefe comunal estuvo acompañado por el secretario de Seguridad y Prevención Ciudadana, Abel Milano; el subsecretario de Planificación y Coordinación Operativa y UPL, Nerio Nogueira; y el director General de Defensa Civil, Juan Carlos Ruiz. En este sentido, el jefe comunal se mostró muy satisfecho con el resultado que arrojó el primer simulacro del año y aseguró que "con estos profesionales, quedó demostrado que Campana está óptimamente capacitado para actuar ante una eventualidad de estas características". Por su parte, Milano recordó que previo a asumir la gestión del intendente Abella, en 2015, se buscó durante siete días "con voluntad y con los pocos recursos que teníamos", a un chico ahogado en este mismo lugar. Asimismo, el funcionario enfatizó que "afortunadamente, en este último año no tuvimos la necesidad de venir a trabajar en esta zona gracias a las actuaciones preventivas que realizamos desde la Secretaría de Seguridad del Municipio". En tanto que Ruiz aseguró que las dos situaciones planteadas dieron resultados positivos con lamentables pérdidas de signos vitales. "Nuestro objetivo era trabajar de manera conjunta y mantener una unión entre todas las instituciones a fin de garantizarles a los vecinos un mejor cuidado ante una emergencia de este estilo", concluyó.

Bomberos Voluntarios participaron del simulacro.





El equipo de buzos de Prefectura Naval Argentina participó de la actividad.





Abella destacó la importancia de generar este tipo de simulacros.





El jefe comunal junto a parte del equipo que participó de esta importante actividad.





El operativo se desplazó por todo el predio tanto por agua como por tierra.

El intendente @SebaAbella acompañó el simulacro realizado por la secretaria de Seguridad Ciudadana, en coordinación con las fuerzas de seguridad. pic.twitter.com/8D4Ddjr0TN — MunicipalidadCampana (@campanagov) February 12, 2020

