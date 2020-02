Más de "Nacionales e Internacionales" en Edición del jueves, 13/feb/2020. Más de "Nacionales e Internacionales" en Edición del jueves, 13/feb/2020. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Nacionales e Internacionales: Breves: Noticias de Actualidad

PROPUESTA PARA MONTEVIDEO El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, le propuso al canciller Felipe Solá concretar un encuentro con el mandatario Alberto Fernández el próximo 1 de marzo en Montevideo, Uruguay. En el marco de la reunión que se extendió por 50 minutos en el Palacio de Planalto, Bolsonaro se mostró dispuesto a una entrevista con el presidente argentino. De realizarse, la reunión sería en el marco de la asunción de Luis Lacalle Pou como presidente de Uruguay. WICHIS: "ABANDONO DEL ESTADO" El dirigente wichí Modesto Rojas aseguró que existen más casos de desnutrición en los niños en Salta y denunció "abandono del Estado", al tiempo que reclamó una reunión de funcionarios provinciales y nacionales con los caciques para buscar soluciones. "Hay un claro abandono del Estado desde hace años, el Gobierno nacional y provincial están ausentes, vienen pero no hay soluciones para las comunidades. Está faltando agua potable en las comunidades, pero también fuentes de trabajo y alimentos", remarcó Rojas. Aseguró que "la tarjeta alimentaria no va a ser la solución" al problema y pidió de manera urgente la asistencia de funcionarios provinciales y nacionales. SUBIÓ EL DÓLAR El denominado dólar solidario sumó 21 centavos y cotizó a $82,70 en un mercado con una demanda creciente frente a la cautela vinculada con la deuda y tras la decisión del Gobierno de reperfilar el bono dual. El billete operó a un promedio de $63,62, según datos publicados por el Banco Central, por lo que si se agrega el recargo del 30 por ciento para atesoramiento o consumos en el exterior, la cifra asciende a $82,70. El incremento se dio luego de que en las últimas tres ruedas el tipo de cambio acumulara un avance de 65 centavos. En el segmento mayorista, este miércoles el dólar trepó 11 centavos hasta los $61,22. CLAUSULA GATILLO Miguel Ángel Díaz, Secretario General de la Unión de Docentes de la Provincia de Buenos Aires (UDOCBA), confirmó que están reclamando un aumento del 20 por ciento y que se aplique la clausula gatillo "para que el salario no siga perdiendo con la inflación". "El presidente (Alberto Fernández) y el gobernador (Axel Kicillof) durante la campaña reconocieron que hemos perdido el 20 por ciento de nuestros salarios y a ese camino debemos transitar durante las paritarias", señaló Díaz. Y agregó: "La idea es que se inicien las clases con un acuerdo que se mantenga. Con (María Eugenia) Vidal en 2016 comenzaron las clases en febrero y a los 3 meses hubo medidas de fuerza". IGUAL QUE SERGIO DENIS El cantante Joaquín Sabina se cayó del escenario durante un show junto a Joan Manuel Serrat en Madrid y debió ser retirado en camilla. El artista, que este miércoles cumplió 71 años, se vio obligado a suspender la presentación en el WiZink Center madrileño, aunque previamente volvió en silla de ruedas para disculparse con el público y revelar que se sentía "muy dolorido del hombro". El cantante iba caminando mientras hablaba con el público cuando perdió el pie y cayó desde el escenario desde unos dos metros de altura, en un accidente similar al que en la Argentina sufrió hace casi un año el cantante Sergio Denis.



