"Sí" y "No" son las señales de Tránsito de su conciencia. Cuando caminamos por el camino de la vida, siempre encontramos estas señales: sí y no. A veces debemos seguir una y otras veces, la otra. ¿Cómo saber cuál es la correcta? Cuando Jesús camina a nuestro lado, nunca dudaremos de la elección. El Señor es nuestro Guía, nuestro Consejero, nuestro Maestro que nunca comete errores. Siguiendo sus enseñanzas, nunca nos equivocaremos. Si nos enfrentamos al camino de la lujuria, no tendremos dudas al elegir "no". Si nos enfrentamos al camino de la intriga, también elegiremos "no". Frente a los caminos del amor, de la fe, de la esperanza, de la generosidad, tendremos la mayor satisfacción al elegir "sí". Y cuando la elección sea más difícil, solo miremos al Señor Jesús y Él nos dirá cuál es la mejor decisión para tomar. Cuando nuestros caminos se eligen con la sabiduría de Dios, nunca nos perderemos, nunca nos arrepentiremos, nunca necesitaremos dar la vuelta para repararlo. Y el camino de las decisiones correctas nos llevará directamente al camino a la gloria y de la vida eterna junto a Dios. Ante las señales de tránsito espirituales, siempre digamos "sí" a Cristo y "no". al libertinaje. Claudio Valerio // © Valerius // valerius@fibertel.com.ar

Prestando atención a las Señales de Tránsito

Por Claudio Valerio

