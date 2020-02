Efemérides del día de la fecha: 13 de febrero

DÍA MUNDIAL DE LA RADIO Impulsado por el presidente de la Academia Española de la Radio, Jorge Álvarez, esta efeméride fue instituida por la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) a través de la Resolución 67/124 en el año 2012 con el fin de conmemorar la creación de la Radio de las Naciones Unidas en el año 1946, concienciar a las personas y los medios de comunicación acerca de la importancia de la radio como también alentar a las radios a constituirse como un medio interactivo que propicie el debate de temas relevantes para la comunidad. Este año la celebración adoptó como temática la Diversidad dividiéndose en 3 objetivos principales: promover la diversidad de los contenidos editoriales y los tipos de programas, abogar por el pluralismo en la radio y fomentar la representación en la sala de redacción con equipos de diversas clases sociales. A pesar del surgimiento de nuevos medios de comunicación, la radio es el medio más consumido alrededor del mundo y tiene la capacidad de llegar al mayor número de personas volviéndose indispensable para comunidades remotas que no tienen acceso a la información y permitiendo la comunicación en emergencias y desastres naturales: "la radio es un medio potente y de bajo coste, adecuado sobre todo para llegar a las comunidades más remotas y a las vulnerables. Estimula el debate público y permite una participación igualitaria, independientemente del nivel educativo de los oyentes." asegura la ONU. Asimismo el Secretario General, Antonio Guterres, agrega: "en este Día Mundial de la Radio, reconozcamos el poder perdurable que tiene la radio para promover la diversidad y contribuir a construir un mundo más pacífico e inclusivo." A nivel nacional, esta efeméride se festeja el 27 de agosto en conmemoración de la primera transmisión radiofónica del país: la misma fue la ópera "Parsifal" de Richard Wagner, transmitida desde la terraza del Teatro Coliseo en el año 1920, por obra del médico Enrique Susini y los estudiantes Miguel Mujica, César Guerrico y Luis Romero Carranza. SE PROMULGA LA LEY SÁENZ PEÑA Tras años de fraude electoral y voto cantado que condicionaba a los pocos privilegiados que podían votar, en el año 1912 se sancionó la Ley Nº 8871, Ley Sáenz Peña, que establecía el sufragio individual, secreto y obligatorio para los varones, nativos o naturalizados, mayores de 18 años: "el sufragio es individual, y ninguna autoridad, ni persona, ni corporación, ni partido o agrupación política puede obligar al elector a votar en grupos". El presidente Roque Sáenz Peña había manifestado: "he dicho a mi país todo mi pensamiento, mis convicciones y mis esperanzas. Quiera mi país escuchar la palabra y el consejo de su primer mandatario, quiera el pueblo votar." Así, en el año 1916 se celebraron las primeras elecciones presidenciales democráticas en las que fue electo Hipólito Yrigoyen de la Unión Cívica Radical (UCR). Sin embargo, esta ley excluía a las mujeres que tuvieron que esperar hasta el año 1951 para votar; Eva Perón había continuado la lucha de Alicia Moreau de Justo por el voto femenino consiguiendo que en el año 1947 se sancionara la Ley Nº 13.010: "la mujer debe afirmar su acción, la mujer debe votar. La mujer, resorte moral de un hogar, debe ocupar su sitio en el complejo engranaje social de un pueblo. Lo pide una necesidad nueva de organizarse en grupos más extendidos y remozados. Lo exige, en suma, la transformación del concepto de la mujer, que ha ido aumentando sacrificadamente el número de sus deberes sin pedir el mínimo de sus derechos". SE CREA LA FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES Un día como hoy en el año 1896, se creaba la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Surgida a partir de la iniciativa del Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires en el año 1888, la propuesta tardó 8 años en ser aprobada por el Presidente de la Nación, José Evaristo Uriburu; en el decreto el mandatario designaba a Bernardo de Irigoyen, Bartolomé Mitre, Carlos Pellegrini, Paul Groussac, Joaquín V. González, Rafael Obligado, Lorenzo Anadón y Ricardo Gutiérrez como autoridades de la nueva institución. El primer decano fue el Dr. Lorenzo Anadón, electo después de la renuncia de Carlos Pellegrini al cargo, y el primer Plan de Estudio se sancionó 3 meses después de la creación de la Facultad; en ese entonces el título que conseguía el graduado era el de Doctor en Filosofía y Letras. Actualmente la Facultad de Filosofía y Letras tiene su sede principal en la ex fábrica y oficina de la tabacalera "Nobleza Piccardo", la calle Puan 480 del barrio porteño de Caballito, y dicta 9 carreras de grados: Filosofía, Letras, Geografía, Bibliotecología, Ciencias Antropológicas, Edición, Historia, Artes y Ciencias de la Educación.

