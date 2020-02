Jornadas con calores muy extremos y la poca posibilidad de pesca que se venía dando me llevó a pensar en buscar el pique de las distintas especies en una jornada de pesca nocturna. De esta manera convoqué a sumarse a la misma a los amigos y colaboradores Horacio Palacios y Jorge Robson quienes sin mucha demora confirmaron su presencia y comenzaron a reorganizar todo lo necesario para esta nocturna. Antes de salir de Campana pasamos por ruta provincial número 6 y Calixto Dellepiane donde se encuentra la casa de Carnadas El Toro donde nos proveímos de unas excelentes porciones de lombrices, tripa de pollo y algunas anguilas. Nuestro viaje hasta las instalaciones del Camping Recreo Keidel donde tengo en guarda mi embarcación fue sumamente ameno, como de costumbre, con anécdotas y recuerdos de viejas pescas y cacerías realizadas. Una vez con todos los elementos necesarios a bordo, salimos a marcha lenta aguas abajo del Guazú hasta llegar a la boca del Bravo y de ahí navegamos un par de minutos más hasta nuestro destino donde nos fondeamos en una profundidad de unos siete metros teniendo a tiro de caña aguas afuera profundidades de entre los catorce y dieciocho metros y hacia la costa una profundidad media de unos cinco metros. Los primeros intentos realizados por Jorge hacia el lado de la costa le trajeron el resultado inmediato de piques y capturas de bagres amarillos y del tipo picudo de hermosos colores y portes. Por mi parte, los lances que realicé aguas afuera realizando encarnes con tripa de pollo me trajeron la respuesta también inmediata de hermosos bagres blancos y amarillos con respuestas y capturas de algunos pati. En los equipos en los cuales realicé encarnes con masa y maíz fermentado se comenzaron a dar ejemplares de bogas que promediaron hasta los dos kilos trescientos de peso, con muchos ejemplares que no superaron el kilo y medio de peso. De la misma manera y curiosamente las bogas comenzaron a tomar preferentemente los encarnes realizados con tripa de pollo a los de masa y maíz y así continuaron por casi toda la noche. Horacio, curiosamente, era el único que no recibía ni siquiera un toque en sus dos equipos de pesca, a lo que llamándome poderosamente la atención le facilité dos de mis líneas de pesca y le dije que probara de encarnar con tripa de pollo, hizo el cambio y el nuevo encarne. Las respuestas fueron instantáneas con muy lindos ejemplares de bogas. Lo que nos da la pauta que en nuestros equipos de pesca no pueden faltar una buena variedad de líneas y lo mismo ocurre con las carnadas para obtener resultados positivos. Dos fueron las oportunidades de esta noche en donde me tocó, en suerte en un principio, poder prender una boga que holgadamente superaba los tres kilos la que después de pelearla por unos minutos y creyéndola ya cansada se hizo firme en el fondo de la embarcación y logró cortarse el labio y de esta forma lograr su libertad. En la segunda oportunidad, en otro de mis equipos logré la captura de una carpa de unos nueve kilos aproximadamente que al llegar cerca de la embarcación casi planchada y querer bonetearla pegó una corrida, se enganchó con otra línea y cortó la brazolada, por suerte quedó todo registrado en nuestra filmación, cosas que tiene la pesca por eso también nos gusta tanto no. En resumen, otra jornada de pesca nocturna soñada dado que desde las 18 horas que nos fondeamos en el Bravo y hasta las 6 de la mañana siguiente en doce horas no se cortó el pique en ningún momento, con vientos de mediana intensidad los cuales nos cambiaron tres veces de sector y nos posibilitaron la falta de rocío y la ausencia de mosquitos. En la contabilidad final obtuvimos más de treinta bogas, dieciocho bagres amarillos y otros tantos pati, realizando la devolución casi general de las piezas salvo algunas que fueron destinadas a disfrutarlas en familia en la parrilla. En nuestro programa televisivo Nº814 te mostramos la primera parte de todo lo comentado en esta nota, el que podes ver a través de nuestra página www.semanariopescador.com.ar y en nuestro canal de YouTube. Nuestro programa radial por FM Simple 97.3 mhz hoy y todos los días jueves de 20:00 a 21:30 horas entérate del más completo informe del pique a través de relevamientos propios y de calificados corresponsales y especialistas con la participación especial y comentarios de Horacio Palacios y Jorge Alberto Robson, además de Horacio Pascuariello de Crónica Pesca, Wilmar Merino de Viva la Pesca diario Popular y columnista de revista Weekend, Jorge Virgilio desde Tandil de Planeta pesca Radio. Daniel Console del Diario Oral del Pescador y Daniel Rodríguez del portal Sentí y columnista de revista Weekend con la dirección general de Luis María Bruno comunícate con nosotros a través del 03489-15-662887 también encontrarnos por www.semanariopescador.com.ar las 24 horas.

Excelentes respuestas de bogas por el Paraná Bravo.



Semanario del Pescador:

Nocturna por El Bravo con excelentes resultados

Por Luis María Bruno

