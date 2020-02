El marcador central llegó a las cinco tarjetas amarillas y deberá purgar una fecha de suspensión. Juan Ignacio Alvacete ocuparía su lugar. Luego de la partida de Matías Ballini, la cinta de capitán en Villa Dálmine quedó para Gastón Martínez. El marcador central lució el brazalete frente a Instituto en Córdoba, pero no lo podrá volver a hacer este domingo en Campana frente a San Martín de Tucumán porque deberá cumplir una fecha de suspensión. "Chaco" cargaba con cuatro amarillas desde la 9ª fecha frente a Tigre y ante La Gloria en Córdoba finalmente sumó la quinta, que lo obliga a perderse un nuevo partido. El tercero por suspensión en una mala racha para el defensor, que tanto frente a Atlético Rafaela (12ª fecha) como ante Gimnasia de Jujuy (14ª) fue expulsado por doble amonestación, una situación que lo llevó a perderse los compromisos ante All Boys y Santamarina. En esos dos encuentros, su reemplazante fue Juan Ignacio Alvacete, quien nuevamente sería titular este domingo desde las 17.00 horas frente a San Martín de Tucumán en el estadio de Mitre y Puccini (arbitraje de Gerardo Méndez Cedro). El resto de la formación titular no sufriría modificaciones, aunque sí habría variantes en el banco de suplentes.

GASTÓN MARTÍNEZ SE PIERDE SU TERCER PARTIDO DEL CERTAMEN POR SUSPENSIÓN. PRUEBA DE JUVENILES Este jueves y viernes, el Club Villa Dálmine desarrollará pruebas de jugadores para sus divisiones juveniles. Las mismas se desarrollarán en el predio Héctor Fillopski en los siguientes horarios: -a las 8.00 deben presentarse los jugadores categorías 2004, 2005 y 2006. -y a las 10.00 deben hacerlo los chicos categorías 2000, 2001, 2002 y 2003. Los interesados en participar de las pruebas deben presentarse con certificado Apto Médico y con ropa deportiva (medias largas y canilleras). En tanto, los menores deberán estar acompañados por un mayor.

Primera Nacional:

Villa Dálmine; Gastón Martínez será baja ante San Martín (T)

