Breves: Deportivas

PASÓ ATLÉTICO TUCUMÁN Atlético Tucumán avanzó a la Fase Previa 3 de la Copa Libertadores de América 2020 tras eliminar en definición por penales a The Strongest de Bolivia. Como local, el Decano consiguió el triunfo 2-0 (goles de Marcelo Ortiz y Leonardo Heredia) que necesitaba para nivelar la serie que había comenzado con derrota en la altura de La Paz. Por eso todo se definió desde los 12 pasos, donde el conjunto tucumano comenzó fallando (Javier Toledo), mientras The Strongest estuvo sumamente eficaz hasta el quinto y último penal, cuando el panameño Rolando Blackburn sobró su ejecución (la hizo con un ridículo salto previo) y le permitió a Cristian Luchetti desviar el remate y mantener con vida al Decano, que finalmente festejó 6-5 por las conversiones de José Luis Fernández y Ortiz y una nueva atajada de Luchetti, esta vez frente a Saúl Torres, para desatar el delirio en el Monumental. Ahora, el equipo dirigido por Ricardo Zielinski enfrentará a Independiente Medellín de Colombia en la última fase previa por un lugar en el Grupo H que integran Boca Juniors, Libertad de Paraguay (donde juega el campanense Adrián Martínez) y Caracas de Venezuela. GOLEÓ LANÚS En su presentación en la Copa Sudamericana 2020, Lanús superó 3-0 como local a Universidad Católica de Ecuador con un gol de Lautaro Acosta y un doblete de Nicolás Orsini. Además, Huachipato de Chile venció 1-0 a Deportivo pasto de Colombia; Bahía de Brasil le ganó 3-0 a Nacional de Paraguay; y Liverpool de Uruguay derrotó 2-0 como visitante a Llaneros de Venezuela. DEBUTA INDEPENDIENTE Después de la decepción vivida en el clásico de Avellaneda, Independiente debutará hoy en la Copa Sudamericana 2020 cuando reciba desde las 21.30 horas a Fortaleza de Brasil en el partido de ida de esta serie de primera ronda. Además, esta noche también jugarán: Zamora de Venezuela vs Plaza Colonia de Uruguay y Real Garcilaso de Perú vs Audax Italiano de Chile. PRIMERA D En el cierre de la primera fecha del Torneo Clausura 2020, Juventud Unida le ganó 2-1 a Yupanqui y se convirtió en el sexto equipo que arranca con una victoria el certamen. El Lobo Rojo será el próximo rival de Puerto Nuevo, en un partido que se jugará el lunes 17 desde las 17.00 horas en cancha de Justo José de Urquiza. ARGENTINA OPEN En la continuidad de los Octavos de Final del ATP 250 que se está desarrollando en el Buenos Aires Lawn Tennis Club hoy habrá mucha acción argentina: Juan Ignacio Londero enfrentará al serbio Laslo Djere; Guido Pella chocará con su compatriota Facundo Bagnis; y Diego Schwartzman lo hará ante otro argentino, el azuleño Federico Delbonis. El cuarto partido del día será entre Pablo Cuevas (argentino nacionalizado uruguayo) y Albert Ramos Viñolas. BÁSQUET: LIGA NACIONAL Entre lunes y martes se disputaron cuatro nuevos partidos de la Liga Nacional de Básquet: Libertad de Sunchales (5-16) venció 81-80 como local a La Unión de Formosa (8-13); Gimnasia de Comodoro Rivadavia (13-5) le ganó 81-68 a Atenas (8-12) en Córdoba; Ferro Carril Oeste (11-7) también se impuso como visitante al superar 86-62 a Argentino de Junín (9-13); mientras que Olímpico (9-10) se hizo fuerte en La Banda y doblegó 88-70 a Platense de Vicente López (7-12).

